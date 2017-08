De nieuwe editie van DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Deze uitgave is het slotstuk van onze themamaand Digital Revolution. Tien redenen op een rij waarom je het blad online of in print moet lezen.

1. Je wilt de kansen pakken van digitale technologie

Digitale technologieën gaan onze samenleving drastisch veranderen. Dit biedt grote kansen, zoals een geoliede circulaire economie, maar er liggen ook grote gevaren op de loer. Dat stelt Dirk Helbing, Duits hoogleraar aan de TU Delft en ETH Zurich: “De impact van de digitale revolutie wordt vergelijkbaar met die van de industriële revolutie.”

2. Digitale innovatie maakt huizen ‘slim’

In de zeer nabije toekomst woont elke Nederlander ‘slim’. Vandaag maken smart home-systemen een opmars met toepassingen als slimme energiemeters en lichtsystemen. Morgen ‘weet’ een woning wanneer de bewoner thuis is en past alles wat in een huis gebeurt zich aan de behoeften van de bewoner aan. Een interview met Dura Vermeer over wat ‘het huis van de toekomst’ ons gaat brengen.

3. Je wilt weten hoe je duurzamere maaltijden kunt serveren

Het Belgische bedrijf Foodpairing verzamelt geur- en smaakdata van ingrediënten, die met behulp van algoritmes bij elkaar worden gebracht. Dat levert verrassende combinaties op, waarin ook onbekende, maar duurzame voedingsmiddelen een kans krijgen.

4. 5G komt eraan! Deze aardappelboer grijpt alvast zijn kans

5G, de volgende generatie van mobiele communicatie, maakt het mogelijk om sensoren en apparaten beter en sneller data te laten uitwisselen. Dat biedt onder meer kansen voor de landbouw, denken ze in Groningen. De organisatie 5Groningen test onder meer op een aardappelveld de mogelijkheden voor de technologie.

5. Je wilt weten hoe we de Sustainable Development Goals van VN gaan behalen (digitalisering is essentieel)

Het Global e-Sustainability Initiative (GeSI) is ervan overtuigd dat digitalisering een sleutelrol zal spelen in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). “Digitale technologieën zijn zonder twijfel onmisbaar in het behalen van alle zeventien doelen”, zegt Luis Neves, chairman van GeSI.

6. Zo kan Nederland economisch profiteren van de digitale revolutie

Maurice Geraets, directeur NXP Semiconductors Nederland, voorziet een koplopersrol voor Nederland op het gebied van smart mobility en smart cities. We moeten echter niet vergeten om de volgende stap te maken, stelt hij: “Het is mooi dat we in Nederland zo goed bezig zijn, maar economisch profijt is ook belangrijk. Een goede salespropositie richting het buitenland is essentieel, net als slimme investeringen vanuit de overheid.”

7. Lege vrachtwagens vullen met behulp van data

Vrachtwagens leggen jaarlijks duizenden kilometers af zonder dat ze een vracht vervoeren. Dat is slecht voor zowel het milieu als voor de portemonnee van transportbedrijven. Online platformen en applicaties hebben de potentie om het aantal lege kilometers drastisch terug te dringen. Wat is hiervan de business case? En hoe schaalbaar en milieuvriendelijk is de aanpak? DuurzaamBedrijfsleven legt de innovatie langs de meetlat van de Business check-up.

8. Je wilt weten hoe IBM Watson zorg personaliseert

Artsen hebben dagelijks te maken met onuitputtelijke bronnen van data, zoals patiëntgegevens en wetenschappelijke artikelen. Deze data biedt kansen om zorg te personaliseren. Die informatie moet echter wel gestructureerd worden om tot bruikbare inzichten te komen. IBM denkt voor deze uitdaging een antwoord te hebben met de cognitieve computer Watson. De vraag is nu of artsen bereid zijn om data en kennis te delen met de machine.

9. Smart Industry verbetert de concurrentiepositie van Nederland

De omarming van smart industry, ofwel verregaande digitalisering van de industriesector, is essentieel voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie. Dat stelt Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van FME en het initiatief Smart Industry. “Digitalisering is ‘do or die’ voor de Nederlandse industrie en het bedrijfsleven. Wie er niet in meegaat, wordt links en rechts ingehaald door de concurrentie.”

10. Virtuele energiecentrale vangt schommelingen op het net op

Een platform van decentrale apparaten en stroombronnen in plaats van een gasgestookte piekcentrale. Engie biedt daarmee een nieuwe oplossing voor de balans op het hoogspanningsnet. “Door apparaten meer of minder stroom te laten verbruiken, kun je kleine schommelingen op het net opvangen”, zegt Luc van Duinen, business development manager bij Engie.

