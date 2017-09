Wetenschappers aan de Britse University of Exeter ontwikkelen een nieuwe manier om zonne-energie op te wekken: zonneblokken. Deze glazen blokken kunnen naadloos worden geïntegreerd in de architectuur van een gebouw en verhogen de efficiëntie van de zonnecellen die erin zijn verwerkt.

Dat meldt de universiteit in een persbericht.

Zonne-energie

De blokken, genaamd Solar Squared, zijn in staat om het inkomende zonlicht te focussen op de zonnecellen, waardoor de individuele zonnecellen meer energie opwekken dan de zonnecellen in traditionele zonnepanelen.

De wetenschappers hebben een start-up opgericht, genaamd Build Solar, om de technologie in productie te nemen en naar de markt te brengen. De start-up is momenteel op zoek naar investeerders, zodat het product uitgebreid getest kan worden. In 2018 moet het klaar zijn voor de markt.

Aangezien het product zich momenteel in de testfase bevindt, zijn er nog geen details bekend over bijvoorbeeld het vermogen van het zonneblok. Wel is bekend dat de zonneblokken zowel in muren als daken verwerkt kunnen worden.