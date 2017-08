Dong Energy heeft er veel vertrouwen in dat investeerders aandelen zullen kopen in de subsidievrije offshore windparken die het bedrijf gaat bouwen voor de Duitse kust. Eerder dit jaar won Dong Energy de aanbesteding voor 480 megawatt aan offshore windparken, zonder dat er overheidssubsidie aan te pas kwam.

Het gaat om de windparken OWP West en Borkum Riffgrund West 2, die ieder een capaciteit van 240 megawatt hebben. Martin Neubert, chief strategy officer bij Dong Energy, stelt tegenover Bloomberg New Energy Finance dat de windparken bij uitstek geschikt zijn voor Dong’s zogeheten ‘farm-down’-benadering, waarbij het bedrijf aandelen in het windpark verkoopt aan investeerders voordat de bouw ervan van start is gegaan. Op deze manier maakt het bedrijf kapitaal vrij om te investeren in volgende duurzame energieprojecten.

Lees het volledige interview hier.

Subsidievrije windparken

Het feit dat Dong Energy in staat blijkt om investeerders aan te trekken voor deze windparken is interessant, omdat er hier geen sprake is van een garantieprijs. Voorheen kwamen windparken niet tot stand zonder overheidssubsidie. Dat zit zo: normaliter wordt de bouw van een windpark toegewezen aan de partij die de laagste prijs per kilowattuur biedt. Deze partij mag het windpark bouwen en krijgt, voor een bepaalde periode, de geboden prijs uitbetaalt voor elke kilowattuur die het levert. Het verschil tussen deze zogeheten garantieprijs en de marktprijs wordt in deze periode, door middel van een subsidie, overbrugd door de overheid.

Bij de subsidievrije windparken van Dong Energy valt deze garantieprijs weg en is de prijs per kilowattuur dus volledig afhankelijk van de markt. Het feit dat investeerders toch op voorhand willen investeren in deze windparken toont aan dat de technologie financieel steeds interessanter wordt en dat investeerders bereid zijn om de risico’s die ermee gepaard gaan te accepteren.