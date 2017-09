Het Nederlandse bedrijf NRG doet sinds deze maand proeven met een Thoriumreactor. De belofte is groot, maar de scepsis ook.

Onderzoekers van de Nuclear Research and Consulting Group (NRG) zijn de eersten sinds de vroege jaren zeventig die weer onderzoek doen naar de mogelijkheden van een gesmoltenzoutreactor met Thorium in plaats van Uranium.

De proef vindt plaats in de onderzoeksreactor in Petten, meldt Thorium Energy World in een persbericht, waar het onderzoeksteam op kleine schaal een aantal verschillende opstellingen test.

Hernieuwde aandacht

Conventionele kernreactoren hebben een aantal grote nadelen en gevaren, het best geïllustreerd door de ramp in het Japanse Fukushima in 2011, die Thorium voor een groot deel weg zou kunnen nemen. Het is goedkoper, veiliger, je kunt van Thorium geen wapens maken. Bovendien vervalt het kernafval uit een Thoriumcentrale veel sneller tot een niet-schadelijke vorm. Bij een conventionele centrale duurt dit honderdduizend jaar, voor afval uit een thoriumcentrale is dat ‘slechts’ driehonderd jaar.

De laatste thoriumreactor in de Verenigde Staten sloot 45 jaar geleden zijn deuren. De laatste jaren is er wereldwijd hernieuwde aandacht voor thorium als brandstof. In Europa en de Verenigde Staten werken onderzoekers en kleine bedrijven aan de eerste proefinstallaties. In China zijn er plannen om binnen vijftien jaar de eerste Thoriumcentrale op het stroomnet aan te sluiten.

Maar hoe ver is deze technologie nu eigenlijk? En waarom zouden we eigenlijk opnieuw moeten inzetten op kernenergie als er ook andere duurzame alternatieven zijn? Met onderstaand lees- en kijkvoer ben je weer helemaal op de hoogte.

De proef in Petten

In dit artikel van de Stichting Thorium MSR wordt uitgebreid uitgelegd hoe de proef in Petten is opgezet en wat de Nuclear Research and Consulting Group ermee wil bereiken.

Het Financieele Dagblad sprak over het project met hoogleraren Jan Leen Kloosterman van de TU Delft en Wim Turkenburg van de Universiteit Utrecht. ‘De urgentie is hoog', zegt Kloosterman, die ook samenwerkt met NRG, tegen de krant. Turkenburg is iets terughoudender. Het veiligheidsaspect is volgens hem belangrijk. “Maar dat moet eerst echt aangetoond worden.” Volgens Turkenburg is een commerciële centrale nog decennia weg.

Lees het hele artikel op FD.nl

Het hoe en wat van Thorium en gesmolten zout

MIT Technology Review publiceerde vorig jaar een longread over thoriumkerncentrales. In dit artikel wordt de geschiedenis van het Amerikaanse onderzoek geschetst en komen ook de Chinese plannen uitgebreid aan de orde.

Voor wie liever kijkt dan leest, is er onderstaande documentaire over Thorium van Vice Motherboard:

Een jaar geleden gaf de Deen Thomas Jam Pedersen een Ted Talk over het onderwerp. Pedersen is naar eigen zeggen een voormalig scepticus die nu directeur is van Copenhagen Atomics, een organisatie die in Denemarken een Thoriumcentrale van de grond probeert te krijgen:

Studium Generale Delft publiceerde begin dit jaar onderstaand verslag van een bijeenkomst waarop experts spraken over de werking van gesmoltenzoutreactoren met Thorium en de stand van zaken in het onderzoek en de innovaties op dit gebied: