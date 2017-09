Een Schotse getijdenstroomcentrale wekte in de maand augustus 700 megawattuur aan elektriciteit op: een record voor deze duurzame bron van energie.

Dat meldt Euractiv.

Getijdenenergie

Onderzoek van Oxford en Edinburgh University uit 2014 wees uit dat getijdenenergie in ongeveer de helft van de Schotse energievraag zou kunnen voorzien. De getijdenstromen rondom Schotland werden door de onderzoekers bestempeld als ‘de beste ter wereld op het gebied van energieopwekking’. Volgens het onderzoek is een vermogen van 4,2 gigawatt mogelijk als er getijdenturbines geïnstalleerd worden in de gehele zeestraat Pentland Firth.

Momenteel is het aandeel van getijden- en golfenergie echter minimaal. In de Europese Unie beslaat het aandeel ervan slechts 0,02 procent van de energievraag. Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de enige twee landen die significante getijdenstroomcentrales in gebruik hebben.

Energieopwekking

Een voorbeeld van een succesvol getijdenstroomproject is het MeyGen-project, aan de noordelijke kust van Schotland. Het project, bestaande uit twee turbines, wekte genoeg energie op voor tweeduizend huishoudens.

Halverwege de maand augustus werd een derde turbine geïnstalleerd, wat de totale capaciteit van het project op 6 megawatt brengt.

