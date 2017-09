Dong Energy stuurde in maart 2017 Vindeby-windpark met pensioen, 's werelds eerste offshore windpark. De technologie heeft in de tussentijd niet stil gestaan. Dat bewijst Hornsea Project One, een hypermodern windpark van Dong Energy dat voor de Engelse kust verrijst.

Vindeby-windpark, bestaande uit elf turbines, was 25 jaar lang verantwoordelijk voor de stroomvoorziening van ongeveer 2.200 huishoudens en luidde het tijdperk van offshore windenergie in. Ter vergelijking: één windturbine van Hornsea Project One gaat meer windenergie opwekken dan het gehele Vindeby-windpark.

DuurzaamBedrijfsleven zet de twee windparken naast elkaar in deze infographic. Van de totale capaciteit van de windparken tot de lengte van de rotorbladen. Eén ding is duidelijk: de offshore windindustrie heeft in de afgelopen 25 jaar enorme en drastische veranderingen doorgemaakt.