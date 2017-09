Rechtstreeks stroom ‘tanken’ van een zonnepark of windmolen. Een internationaal project onder leiding van de gemeente Arnhem onderzoekt de mogelijkheden van deze directe combinatie, door middel van energieopslag en energiemanagementsystemen.

Voor het project werd subsidie aangevraagd via het Interreg NWE-programma. Deze aanvraag is inmiddels goedgekeurd, waardoor het project per direct van start kan gaan. Dat meldt de gemeente in een persbericht.

Met het project is een totaalbedrag van € 7,4 mln gemoeid.

Vraag en aanbod

Eén van de grootste uitdagingen in de energietransitie is het afstemmen van vraag en aanbod. “De prijs die grote zonne- en windparken voor hun stroom krijgen, is vaak laag, omdat de vraag naar stroom op de momenten dat zij produceren laag is. Het doel van dit project is om vraag en aanbod van duurzame stroom slim op elkaar af te stemmen”, stelt de gemeente in het persbericht.

Op vier locaties wordt een duurzaam energieproject gerealiseerd, dat gekoppeld wordt aan verschillende vormen van energieopslag. De betrokken partijen ontwikkelen gezamenlijk een systeem om de stroom zo slim mogelijk te verdelen over de opslagfaciliteiten, laadvoorzieningen en het elektriciteitsnet.

Arnhem

In Arnhem wordt het project uitgevoerd bij het zonneveld op de Koningspleij-Noord, dat nog gerealiseerd moet worden. De opgewekte zonnestroom wordt direct ingezet voor het opladen van elektrische auto’s en schepen die aan de kade van de Nieuwe Haven zijn afgemeerd.

Samenwerking

Arnhem werkt in het project samen met de gemeente Nijmegen, Transport for London, City of Nottingham, de stad Schwäbisch Gmünd, het Parijse onderzoeksbureau IAU Ile de France, het Luxembourg Institute of Science and Technology, het Britse Centre of Excellence for Low Carbon and Fuel Cell technologies en de Europese netwerkorganisaties POLIS en AVERE.