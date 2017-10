Het Nederlandse bedrijf NRG doet sinds deze maand proeven met een thoriumreactor. De testopstelling in Petten markeert een nieuw hoofdstuk in het onderzoek naar energie uit Thorium. De belofte is groot, en de scepsis ook. Maar hoe werkt een thoriumreactor en wat maakt het zo anders dan de kernenergie die we kennen? DuurzaamBedrijfsleven zet het voor je uiteen, in één oogopslag.

Conventionele kernreactoren hebben een aantal grote nadelen en gevaren, die Thorium voor een groot deel weg zou kunnen nemen. Tegelijkertijd hebben velen er ook vraagtekens. Met deze infographic praten we je in no-time bij: