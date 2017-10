RAI Amsterdam is deze week het decor van de European Utility Week 2017. De internationale en meest toonaangevende beurs van de utilities-sector verwelkomt dit jaar 12.000 internationale bezoekers, die samenkomen om zowel de uitdagingen als de kansen van de toekomst bloot te leggen. De wereldwijde energietransitie is momenteel prioriteit nummer één, stelt Adnan Z. Amin, director-general van de International Renewable Energy Agency (IRENA), tijdens de openingsspeech van het event: “We staan aan het begin van een radicale transitie, die het complete paradigma van de sector gaat veranderen.”

Amin sprak met enthousiasme over de bezoekcijfers van het event: “Een paar jaar geleden stonden we hier met de helft van dat aantal”, zegt hij. “Je merkt dat we aan het begin staan van een belangrijke transitie, die een nieuw gezicht van economische groei laat zien. Dit betekent ook dat de rol van onze sector verandert. Men begint dat langzaam maar zeker te omarmen.”

“Niemand kan het energiesysteem van de toekomst voorspellen”, stelt Amin. “Maar we weten dat duurzame energie en energieopslag een centrale rol zullen innemen, compleet met nieuwe verdienmodellen en enorme kansen en uitdagingen. Daar moet de utilities-sector klaar voor zijn.”

European Utility Week

De European Utility Week (EUW) heeft een belangrijke rol te vervullen in deze transitie, stelt Paddy Young, event director van de EUW: “Dit event heeft een hele duidelijke niche: het delen van best practices. Koplopers en start-ups bieden talloze case studies, ofwel praktijkgerichte oplossingen voor de uitdagingen waar onze sector mee te maken heeft. Dat is onmisbaar in het tijdperk van digitalisering waar we zijn aanbelandt.”

“Toen ik vier jaar geleden in deze sector terecht kwam, werd het gezien als een dinosaurus, die niet in staat was om te veranderen”, vervolgt Young. “In de afgelopen vier jaar is dat echter omgeslagen. De sector beschikt over enorm veel kennis, die van onschatbare waarde is voor de energietransitie. Men realiseert zich dat. Maar we moeten gezamenlijk op zoek naar nieuwe businessmodellen en services om daar invulling aan te geven. De EUW laat zien wat er mogelijk is.”

Start-ups en jong talent

Een essentieel onderdeel van deze editie van de EUW is de Initiate!, stelt Young: een onderdeel van de beursvloer dat volledig in het teken staat van start-ups en jong talent. Young: “Met de opkomst en het groeiende belang van digitalisering in onze sector zijn start-ups en jong talent meer dan ooit onmisbaar. Als we om ons heen kijken op de beursvloer, zien we veel grijze haren. Digitalisering is bij deze mensen niet altijd iets dat hoog op de agenda staat. Het is dan ook belangrijk dat we jong talent laten zien dat de utilities-sector sexy is, want we zullen ze in de toekomst hard nodig hebben. Hopelijk kunnen we daar als EUW een rol in spelen.”

“Ik hoop dat bezoekers van de EUW in de aankomende dagen inspiratie opdoen voor nieuwe oplossingen”, besluit Young. “Digitalisering en de energietransitie inspireren verandering en leiden tot nieuwe samenwerkingen. Ik hoop dat men dat hier kan ontdekken.”

De European Utility Week vindt plaats van 3-5 oktober in RAI Amsterdam.