Meer dan veertig katholieke instituties desinvesteren in fossiele energie en brandstof. Dat maakte de katholieke kerk bekend op de sterfdag van St. Francis of Assisi.

Welk bedrag hierbij gemoeid is, is vooralsnog onbekend, maar volgens The Guardian gaat het om de grootste desinvestering van de katholieke kerk ooit: vier keer zo hoog als het voorgaande record. Verschillende instituties hebben zich aan de desinvestering verbonden, zoals de Belgische Bisschoppenconferentie.

In de toekomstige investeringsstrategieën van de katholieke instanties is voortaan geen plaats meer voor onder andere kolen, teerzanden en schalieolie.

Klimaatakkoord van Parijs

Christiana Figueres, voormalig climate chief van de Verenigde Naties, noemde de beslissing een ‘nieuw teken dat we op weg zijn om onze gezamenlijke missie te halen’. Ze refereerde hierbij aan het Klimaatakkoord van Parijs.

“Ik hoop dat meer leiders, zoals deze 40 katholieke instellingen, zich aan het Parijse Klimaatakkoord verbinden”, stelde ze in een statement. “Deze beslissing is niet alleen slimmer in financieel opzicht, maar zorgt voor een betere toekomst voor iedereen.”