Het Zwitserse Climeworks heeft een centrale geopend in IJsland die CO2 direct uit de lucht haalt om die vervolgens op te slaan in basalt, een gesteente dat ontstaat door de stolling van lava (zie afbeelding in tekst).

Climeworks werkt samen met Reykjavik Energy om dit project, dat wordt gesteund door de Europese Unie, tot een goed einde te brengen. Het bedrijf stelt dat de unieke centrale gebruik maakt van zogeheten Direct Air Capture (DAC)-technologie om CO2 op veilige en economische interessante manier uit de lucht te halen.

Geothermie

Het project wordt uitgevoerd bij een van de grootste geothermische krachtcentrales ter wereld, genaamd Hellisheidi, in het zuidwesten van IJsland. In deze krachtcentrale wordt CO2 al in de grond geïnjecteerd en gemineraliseerd op industriële schaal.

Op het terrein van deze krachtcentrale is nu een DAC-module van Climeworks geïnstalleerd. De CO2 die deze module uit de lucht haalt, wordt verwerkt in water dat vervolgens 700 meter onder de grond wordt opgeslagen. Door het basalt in de IJslandse grond wordt de CO2 omgevormd tot solide mineralen. De CO2 wordt daarmee permanent opgeslagen.

Deze infographic laat zien hoe dit werkt:

Download de infographic

Edda Sif Aradóttir, projectleider bij Rekjavik Energy, in een persbericht: “Met dit project bewijzen we dat we CO2 permanent kunnen opslaan in gesteente, door middel van een natuurlijk proces dat minder dan twee jaar in beslag neemt.” In de aankomende tijd wordt de technologie, in combinatie met CO2-opslag, getest in de specifieke weersomstandigheden van IJsland.

Zurich

Eerder dit jaar opende Climeworks zijn eerste DAC-module in Zürich, die 900 ton CO2 uit de lucht haalt en het vervolgens levert aan een lokale kas.