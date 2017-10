Digitalisering zorgt voor drastische veranderingen in het bedrijfsleven. Zo ook bij Engie Services. Energie, services en informatietechnologie, bedrijfstakken die van oudsher apart van elkaar opereren, groeien namelijk steeds meer naar elkaar toe. Een noodzakelijke ontwikkeling voor bedrijven die koploper in de energietransitie willen worden of blijven, stelt Hans van Happen, COO bij Engie Services: “Informatietechnologie, gekoppeld aan domeinkennis, wordt beslissend in de energietransitie. We moeten op zoek naar een nieuwe balans tussen techniek en IT, zodat we onze klanten optimaal kunnen blijven bedienen.”

Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, stelt de COO: “Services, energie, informatietechnologie: het zijn andere werelden. De achtergrond van al die bedrijfstakken is totaal verschillend, qua cultuur, qua businessmodellen en qua look & feel.”

Toch is het essentieel dat die bedrijfstakken naar elkaar toe groeien, want ze hebben elkaar meer dan ooit nodig. Van Happen: “De potentie van informatietechnologie is enorm op het gebied van verduurzaming en de energietransitie. Onmisbaar zelfs. Maar om die relatief nieuwe technologieën optimaal ten dienste te stellen van duurzaamheidsdoelstellingen in de markt, moeten verschillende werelden samenkomen. Digitale oplossingen moeten immers gekoppeld worden aan de oplossingen op het gebied van services en energie die we nu al hebben.”

Van Happen verwacht dat bedrijven die in staat zijn om deze koppeling te maken, echt impactvol kunnen zijn in de energietransitie. “Het gaat niet alleen om digitalisering, maar om de wisselwerking tussen de verschillende diensten. Daarmee ga je klanten echt helpen. Want wanneer je de klant één totaaloplossing kan aanbieden, waarbij je in staat bent om de energie-efficiëntie te verhogen, de CO2-uitstoot te verlagen en de energievoorziening te vergroenen, kan je echt het verschil maken.”

“De wedstrijd gaat om data; dat gaat het onderscheid maken in onze dienstverlening"

Het belang van data

Maar hoe pak je dat aan? “De wedstrijd gaat om data. Dat gaat het onderscheid maken in onze dienstverlening”, stelt Van Happen. “Wanneer je data bij klanten verzamelt en die tegen hun duurzaamheidsdoelstellingen aanlegt, kan je namelijk compleet nieuwe oplossingen ontwikkelen. Waar gaat energie verloren bij onze klanten? Hoe reduceer je het energieverbruik van onze klanten in zijn totaliteit? Dankzij de opkomst van digitalisering kunnen we deze vragen beantwoorden, om daar vervolgens op in te spelen. Zonder data geen verduurzaming.”

Engie is bij uitstek in staat om dergelijke kansen te benutten, vindt Van Happen. “Als grote onderneming heb je veel kracht en financiële middelen om de transitie te maken. We hebben daarnaast een groot klantenbestand en daarom veel data tot onze beschikking.”

Samenwerking

Maar Engie kan het niet alleen. Samenwerking is onmisbaar in de energietransitie, zeker nu digitale oplossingen een steeds prominentere plek innemen. Van Happen: “Digitalisering komt van alle kanten: deels uit onze eigen IT-divisie, deels uit gevestigde IT-bedrijven, deels uit start-ups en deels uit nieuwe applicaties. Wij kijken overal naar en gaan op verschillende manieren samenwerkingen aan. Soms door middel van een investering, soms door middel van gezamenlijke projecten en soms door een acquisitie. Dit alles is gericht op het versterken van Engie’s positie in de energietransitie en wordt door een aparte club begeleid, die we daar speciaal voor in het leven hebben geroepen: EVIS.”

Lees ook: EVIS (Engie): ‘Echte impact in de energietransitie met integrale oplossingen’

“Er komen tegenwoordig allerlei veelbelovende oplossingen op ons af. Het is onze taak om die te rubriceren en vast te zetten. Om vervolgens onze klanten én onze collega’s te overtuigen van de meerwaarde”, vervolgt Van Happen. “Want laten we niet vergeten: het feit dat traditionele dienstverleningen en digitale dienstverlening sneller dan ooit naar elkaar toe groeien, is een relatief nieuw fenomeen, zowel voor de klant als voor ons. Daar moeten we aan wennen.”

Sensorfact en Semiotic Labs

Een goed voorbeeld van de meerwaarde van samenwerkingen is Sensorfact (zie afbeeldingen). Deze start-up installeert sensoren op energiekabels, waarmee het energieverbruik in industriële omgevingen gemeten kan worden. Sensorfact presenteert deze data vervolgens aan klanten, compleet met mogelijkheden tot energiebesparingen en hoe de klant die kan benutten. “De resultaten zijn overweldigend”, stelt Van Happen. “Ik was enorm onder de indruk. De initiële investering die klanten doen, verdienen ze in no-time terug met de besparingen die ze realiseren.”

Een ander voorbeeld van een waardevolle samenwerking is Semiotic Labs, een start-up die predictive maintenance mogelijk maakt. Dit houdt in onderhoudsproblemen bij elektromotoren, dankzij een oplossing op basis van kunstmatige intelligentie en standaard hardware, op voorhand gedetecteerd kunnen worden. “Daarmee neemt de downtime van deze motoren af en besparen klanten enorm veel geld”, stelt Van Happen.

Het zijn bij uitstek voorbeelden van de meerwaarde die ontstaat wanneer verschillende werelden naar elkaar toe groeien. Samenwerkingen met IoT-bedrijven als Sensorfact en Semiotic Labs stellen Engie in staat om nieuwe diensten aan te bieden aan hun klanten, waarmee nieuwe en grotere verduurzamingsslagen bij klanten gemaakt kunnen worden. Tegelijkertijd wordt het enorme klantenbestand van Engie beschikbaar voor de start-up, die daarmee sneller kan groeien en ontwikkelen.

Belangrijker nog, dergelijke bedrijven hebben de domeinkennis van bedrijven als Engie keihard nodig om hun diensten goed aan te kunnen bieden. Van Happen: “Elke partij, elke tak van sport, heeft elkaar meer dan ooit nodig. IoT-bedrijven kunnen niet zonder de domeinkennis van Engie. En Engie kan niet zonder het specialisme van IoT-bedrijven.”

Disruptie of kans?

Digitalisering wordt vaak geassocieerd met disruptie. Van Happen onderschrijft dat digitalisering leidt tot drastische veranderingen in de markt, maar ziet dat vooral als een enorme kans. “De impact van digitalisering op de energietransitie is momenteel nog klein. Die gaat veel en veel groter worden. We staan aan de vooravond van echte doorbraken”, zegt hij. “We zijn ons aan het klaarstomen op wat er komen gaat, om de impact van digitalisering op duurzaamheid echt bloot te kunnen leggen.”

Van Happen vervolgt: “We zijn bijvoorbeeld bezig met het ontwikkelen van een platform waarop de binnenkomende data van alle installaties die we hebben, samenkomen in één database. Daarmee kunnen we ons bedrijf veel efficiënter inrichten en, belangrijker nog, onze klanten aanbiedingen doen die ze voorheen niet eens kenden.”

“De energie-efficiëntie kan nog zoveel beter. De CO2-uitstoot kan nog zoveel lager. Klanten gaat totaal verrast worden”, besluit Van Happen. “We kunnen in de toekomst totaaloplossingen bieden die volledig over de eigen fantasie van klanten heengaat. Maar dat kan alleen als verschillende kolommen samenkomen, in één totaaloplossing.”