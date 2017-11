Het Duitse Gaildorf, in de buurt van Stuttgart, mag zich sinds vorige week het thuis van ’s werelds hoogste windmolen noemen. De windturbine van Max Bögl Renewables heeft een totale hoogte van maar liefst 264,5 meter.

Dat meldt Max Bögl Renewables in een persbericht.

Windenergie

De enorme windmolen is onderdeel van een windpark bestaande uit vier windmolens. Elke windmolen beschikt over een krachtige generator met een capaciteit van 3,4 megawatt. De windmolens worden in de lente van 2018 officieel in gebruik genomen.

Het vorige record stond op naam van Nordex, die in juni 2016 een windmolen van 230 meter hoog installeerde. Deze windmolen, met een capaciteit van 3,3 megawatt, staat in dezelfde Duitse regio als de windmolen van Max Bögl Renewables.

De hoogte van een windturbine is belangrijk. Max Bögl Renewables stelt dat elke meter extra zorgt voor een stijging van 0,5 tot 1 procent van de jaarlijkse energieopbrengst van de windmolen.

Uniek energieopslagconcept

Het nieuwe windpark van Max Bögl Renewables beschikt over een unieke opslagbatterij: de waterbatterij. Deze opslagfaciliteit slaat energie op door middel van waterkracht. Dat werkt in een notendop als volgt: overtollige energie wordt ingezet om water in een reservoir van een laag naar een hoger niveau te pompen. Wanneer dit water op een later tijdstip terugstroomt naar het lager gelegen niveau drijft het een generator aan, waardoor er weer energie opgewekt wordt.

Deze methode van energieopslag is nieuw. Wat de opslagbatterij van Max Bögl Renewables wel uniek maakt, is dat het waterreservoir in de fundering van de windmolen zit. Dit waterreservoir is ook de reden dat de turbine zo hoog is; het waterreservoir heeft namelijk een hoogte van 40 meter.

Lees ook: