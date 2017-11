Normaliter wordt de fundering voor offshore windmolens gelegd door grote monopalen de zeebodem in te heien. Deze methode zorgt voor veel geluidsoverlast en verstoring van het zeeleven. Vattenfall maakt bij de installatie van zijn volgende windpark daarom gebruik van omgekeerde suction buckets, om deze geluidsoverlast te vermijden.

Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De zogeheten suction buckets zijn bekend in de olie- en gasindustrie, maar werden niet eerder voor offshore windparken ingezet.

Geruisloos

De enorme tonnen, van soms wel 12 meter hoog, worden aan een frame bevestigd. De windmolen wordt vervolgens op dit frame geplaatst, waardoor hij verankerd is aan de zeebodem. De installatie van de tonnen op de zeebodem werkt als volgt: door water uit de tonnen te pompen ontstaat een drukverschil, dat de tonnen in de zeebodem drukt. Dit gehele proces is zo goed als geruisloos.

Deze infographic geeft de constructie weer:

Download de infographic

Windpark

Vattenfall past de nieuwe techniek voor het eerst toe in de baai van Aberdeen. "De zeebodemomstandigheden in Aberdeen Bay zijn ideaal voor dit funderingsconcept en aangezien Schotland bekend staat om zijn walvissen en dolfijnen, zullen we het geluidseffect op deze dieren tot een minimum beperken. Daarbij is het reduceren van heigeluid kostbaar – een investering die bij deze technologie niet nodig is", zegt Adam Ezzamel, projectleider voor Vattenfall’s European Offshore Wind Deployment Centre in Aberdeen.

"We verminderen ook de verstoring voor mensen die in naburige kustdorpen wonen. Tot slot, maar niet in het minst: wanneer het windpark het einde van zijn levensduur heeft bereikt, is het buitenbedrijfstellingsproces slechts een omkering van het installatieproces. We pompen simpelweg het water terug, waardoor de gehele structuur wordt hersteld."

De buckets zijn inmiddels grondig getest. Ze moeten de fundering vormen van de krachtigste windmolen ter wereld: 8,4 megawatt.

Nieuwe gebieden

"Wij denken dat suction buckets ons betere opties kunnen bieden naarmate de industrie steeds meer in de richting van dieper water en grotere turbines gaat. De technologie is vooral geschikt als de bodemomstandigheden niet geschikt zijn voor monopalen en dat kan nieuwe gebieden voor offshore windenergie ontsluiten", zegt Ezzamel.