In Nederland vervalt men nogal eens in eindeloze discussies over de energietransitie, om vervolgens geen actie te ondernemen. Dat stelt Evert den Boer, CEO van groene energieleverancier Greenchoice: “We hebben daar een woord voor bedacht: aardkloten. En daar hebben we helemaal niks aan, want we moeten nu aan de bak.”

Greenchoice legt de focus dan ook vooral op wat er wél mogelijk is. En dat is heel veel, stelt Den Boer: “Wij geloven dat de transitie naar 100 procent duurzame energie in Nederland mogelijk is en dat willen we ook laten zien. De benodigde technologie is aanwezig en de kosten dalen dermate snel dat we er ook vol op kunnen inzetten. Stoppen met aardkloten, dus.”

Greenchoice begon zestien jaar geleden als start-up op een zolderkamertje, om zijn geloof in een groene energievoorziening in de praktijk te brengen. Tegenwoordig bedient de energieleverancier meer dan 400.000 klanten.

"De oprechte drive om invulling te geven aan onze missie heeft een grote rol gespeeld in ons succes"

Hoe verklaar je het succes van Greenchoice?

“We zijn een missiegedreven bedrijf. Dit betekent dat alles dat we doen in het teken staat van het realiseren van deze missie. Vanaf de oprichting hebben we voor de volle 100 procent ingezet op duurzaamheid. Het zit in ons DNA. Dat klinkt misschien cliché, maar die oprechte drive om invulling te geven aan onze missie heeft een grote rol gespeeld in ons succes.”

“Dit zie je terug in zowel grote als kleine vraagstukken. Om je een voorbeeld te geven: als een bedrijf alleen op zoek is naar de goedkoopste groencertificaten op de markt en daar een tender voor uitzet, doen wij daar per definitie niet aan mee. Daarmee laten we weliswaar inkomsten schieten, maar onze missie gaat voor.”

“Die instelling zie je overal terug. Zo vinden we het belangrijk dat onze medewerkers met de fiets of het openbaar vervoer naar kantoor kunnen komen. Als je elke dag twee uur lang in een dieselauto moet zitten om op kantoor te komen, word je simpelweg niet aangenomen.”

“We bespraken laatst zelfs of we wel of geen frisdrankautomaat op de werkvloer moesten plaatsen. Want is dat nou wel duurzaam? We vonden van niet. Je gaat er misschien de wereld niet mee redden, maar het toont wel aan dat onze missie het uitgangspunt is in al onze beslissingen.”

En verder?

“Klantenservice is essentieel. Je redt het niet met alleen duurzaam zijn. Klanttevredenheid is bij ons een bedrijfsdoelstelling op het hoogste niveau. Het lukt ook: klanttevredenheidsonderzoeken laten zien dat veel klanten bereid zijn om ons aan te bevelen. Greenchoice behoort hierin tot de beste van Nederland. Dat is belangrijk, want onze klanten zijn tegelijkertijd onze ambassadeurs. Dat heb je nodig om verder te groeien.”

Welke concrete doelstellingen hangen er aan jullie missie?

“We richten ons specifiek op de lokale en decentrale energietransitie. Hoe lokaler, hoe beter. Daarom leveren wij consumenten gegarandeerd duurzame energie uit Nederland. De vervolgstap is dat klanten zich aansluiten bij een duurzaam gemeente- of wijkinitiatief, of zonnepanelen op hun eigen daken leggen. ‘Duurzaam dichtbij’ is ons credo.”

“We geloven er heilig in dat klanten bij de energietransitie betrokken moeten worden, om draagvlak en acceptatie te creëren. Dat werkt. Het strategische doel dat we hieraan verbonden hebben, is dat 40 procent van onze klanten zijn eigen duurzame stroom opwekt in 2020. We kiezen er ook bewust voor om niet mee te doen aan heel grootschalige duurzame energieprojecten, zoals offshore wind. Hartstikke belangrijk in de energietransitie, maar wij willen vooral zo lokaal mogelijk opereren.”

“Greenchoice heeft daarnaast de ambitie om marktleider te zijn in wat wij het ‘donkergroene segment’ noemen. Onze klanten zijn vooroplopers, die beduidend meer dan gemiddeld bezig zijn met duurzaamheid.”

"Als je de voorhoede mee hebt, volgt de rest vanzelf"

Waarom is dat belangrijk?

“Als je de voorhoede mee hebt, volgt de rest vanzelf. Met de voorhoede kan je laten zien dat de transitie mogelijk is. Als iemand in de straat zonnepanelen op zijn dak laat installeren, is het een kwestie van tijd voordat de buurman vragen gaat stellen. Dan gaat het balletje rollen.”

“We zien dat het momenteel razendsnel gaat met de energietransitie in onze klantengroep. Iedereen wil of gaat aan de slag met zonnepanelen en warmtepompen. Die trend zal zich doorzetten, verwacht ik.”

Hoe gaat het met de energietransitie in Nederland, afgezien van de voorlopers?

“Je kent het standaard antwoord inmiddels: ‘Nederland bungelt in Europa onderaan als het gaat om het duurzaam opwekken van energie. Nederland is hekkensluiter.’ Feitelijk is dat zo, maar in mijn ogen is Nederland bezig met een inhaalslag. De energietransitie is in Nederland aan het versnellen. In onze klantengroep gaat het echt razendsnel. En als de voorhoede om is, volgt de rest. In dat opzicht ben ik dus positief.”

“Aan de andere kant moet het nog veel sneller. We zitten nog heel erg vast in het typisch Nederlandse polderen: zo goedkoop mogelijk de minimale doelstellingen halen. We moeten niet bang zijn om rigoureuze en radicale beslissingen te nemen. Dat gebeurt nu nog niet.”

“Om de energietransitie te versnellen moeten we bijvoorbeeld van het aardgas af, maar in het Nederlandse belastingsysteem is aardgas vele malen goedkoper dan een warmtepomp. Dat vraagt om een drastische verschuiving van de energiebelasting. Het nieuwe kabinet maakt hierin weliswaar een stapje in de goede richting, maar het is allemaal nog heel voorzichtig.”

“Dat zie je ook terug in de discussie rondom CO2-beprijzing. Er bestaat een brede maatschappelijke consensus dat CO2-uitstoot erg duur moet worden, maar er gebeurt vooralsnog niets. We wachten op Europa, terwijl Europa op de rest van de wereld wacht. Dan sta je dus stil. Wat mij betreft mag Nederland de koploperrol pakken en een nieuwe standaard neerzetten. Dan volgen de omringende landen ook.”

Van welk land kan Nederland wat leren op dat gebied?

“Denemarken is in staat geweest om wél rigoureuze keuzes te maken. Die worden ook gecontinueerd door de verschillende regeringen. Zo heeft Denemarken auto’s heel erg duur gemaakt. Daar wordt in Nederland niet eens over gesproken. Daarnaast worden in Kopenhagen momenteel massaal warmtenetten aangelegd. In Nederland gebeurt dat nog heel mondjesmaat.”

Waar liggen de grootste kansen voor Nederland?

“Het waait veel op de Noordzee; met offshore windparken moeten we vooral doorgaan. Maar ook op het gebied van zonne-energie zie ik heel veel potentie. We beschikken over heel veel dakoppervlak dat nog niet benut wordt. Dat moeten we gewoon vol gaan leggen met zonnepanelen.”

Hoe pakken we dat aan?

“De energietransitie kan niet alleen op morele gronden plaatsvinden. Er moeten ook gezonde economische modellen achter zitten. Zeker in Nederland. De transitie moet consumenten op termijn economische voordelen opleveren. Hier kan de overheid een belangrijke rol in spelen. Met het nieuwe regeerakkoord is er bijvoorbeeld toch weer onzekerheid gecreëerd over de salderingsregeling. Die onzekerheid is killing, daarmee vertraag je de transitie.”

Gert-Jan Segers, leider van de ChristenUnie, sprak van het ‘groenste kabinet ooit’. Wat vind jij van het nieuwe regeerakkoord?

“De ambities zijn goed. Het feit dat die verankerd worden in een klimaatwet is nog beter. Maar met de onderliggende plannen die hier invulling aan moeten geven, behaal je misschien de helft van de doelstellingen. Kijk naar de gebouwde omgeving: Nederland moet van het gas af, maar dat lukt niet met de plannen die nu op tafel liggen.”

“Daarnaast zit er een heel raar initiatief in het regeerakkoord: het afvangen en opslaan van CO2. Vanuit de energiesector zie ik helemaal niemand die daarin gelooft, terwijl het kabinet er heel zwaar op inzet. Ik zie dat als een krampachtige manier om de oude wereld in stand te houden. Het is in ieder geval geen oplossing en het is ook nog eens enorm duur.”

“Laten we ons vooral focussen op wat er kan op het gebied van duurzame energie. Want er is nu al zoveel mogelijk.”