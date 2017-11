Groot, groter, grootst: dat is de trend die momenteel aan de gang is in de windenergiesector als het gaat om windturbines en -parken. Emergya Wind Technologies (EWT) kiest er echter voor om hier niet in mee te gaan. De Nederlandse windturbinefabrikant opereert bewust in het middelgrote segment en is daar bijzonder succesvol in. Max ter Horst, medeverantwoordelijke voor strategie en business development bij EWT: “We geloven in de decentrale opwekking van duurzame energie. Kleinere windturbines maken dat bij uitstek mogelijk.”

EWT boekt al jaren wereldwijd succes met zijn businesscase en heeft inmiddels meer dan 600 windturbines geïnstalleerd. Ter Horst verklaart dit succes: “We focussen ons bewust op kleinere windturbines van 1 megawatt. Die focus zorgt er voor dat we daar dan ook heel goed in zijn. Terwijl andere windturbinefabrikanten steeds grotere windmolens aanbieden, zijn wij bewust blijven investeren in kleinere modellen.”

De innovatieve windturbines van EWT hebben daardoor een capaciteit die concurreert met die van grotere windturbines. “Dat komt door de grootte van onze rotorbladen”, legt Ter Horst uit. “Onze windmolens hebben een rotordiameter van 61 meter lang, terwijl de diameter van concurrerende windmolens in ons segment niet verder komen dan ruim 50 meter.”

"“Wij willen onze klanten voorzien van goedkope, decentrale en duurzame energie"

Vele voordelen

EWT legt de focus niet voor niets op kleinere windturbines. Het brengt namelijk vele voordelen met zich mee, waardoor het een aantrekkelijke markt is. Ter Horst: “Wij willen onze klanten voorzien van goedkope, decentrale en duurzame energie. Die doelstelling is bij uitstek te behalen met kleinschalige windenergieprojecten.”

Kleinere windturbines zijn ten eerste gemakkelijker inpasbaar, legt Ter Horst uit: “Acceptatie en draagvlak vanuit omwonenden is nogal eens een probleem met windenergie. Daarnaast is het verkrijgen van een vergunning voor windturbines op land vaak een lastig proces. Beide problemen dring je terug met een kleinere windturbine. Men heeft nu eenmaal minder problemen met een windmolen van 60 meter hoog in hun ‘achtertuin’ dan een windmolen van 150 meter hoog.”

Dat zag Ter Horst terug in het Friese dorpje Herbaijum, waar EWT samen met energieleverancier Qurrent een buurtmolen plaatste. “De buurtmolen is eigendom van de omwonenden. Ze kunnen daarnaast profiteren van veel goedkopere stroom, zonder een voorinvestering te doen”, legt hij uit. “Dan merk je meteen dat acceptatie geen issue meer is. Dat is de kracht van kleinschalig en decentraal; dit was namelijk niet mogelijk geweest met een windenergieproject van 10 megawatt.”

Goedkoper

Daarnaast is windenergie in veel gevallen een goedkoper en schoner alternatief voor fossiele energie. Zo is EWT actief in Alaska, waar afgelegen dorpen in grote mate afhankelijk zijn van dure dieselgeneratoren. Een windturbine biedt daar echter een goedkoper en duurzamer alternatief. De businesscase van EWT sluit hier naadloos bij aan: “Grote windturbines hebben op dergelijke plekken geen nut”, stelt Ter Horst. “Die wekken veel meer energie op dan zo’n dorpje nodig heeft. De windturbine van EWT sluit wel aan bij de behoefte.”

Hetzelfde principe gaat op bij bijvoorbeeld eilanden. Ter Horst: “De installatie van een grote windmolen vereist logischerwijs een grote kraan. Het kost heel veel geld om die naar een eiland te verschepen. Een kleinere windturbine is in economisch opzicht dus veel interessanter voor eilandgemeenschappen.”

“Er zijn heel veel interessante deelmarkten voor onze businesscase”, vervolgt hij. “Denk aan grote fabrieken, waterzuiveringsinstallaties of afgelegen mijnen. Onze windturbines bieden een decentraal en duurzaam alternatief voor fossiele energie, die in veel gevallen in staat is om de lokale stroomprijs te verslaan.”

"Er zijn heel veel interessante deelmarkten voor onze businesscase"

Verenigd Koninkrijk

EWT is inmiddels wereldwijd actief. Er zijn windturbines van het Nederlandse bedrijf te vinden in Noord-Amerika, Latijns-Amerika, Azië en verschillende Europese landen. “Het Verenigd Koninkrijk diende als onze springplank”, vertelt Ter Horst. “Daar was veel vraag naar kleinere en decentrale windenergieprojecten, waar de windturbines vaak eigendom werden van de gemeenschap. Inmiddels zijn we in veel meer landen actief.”

Nederland

“Nederland blijft echter onze thuisbasis”, benadrukt Ter Horst. Hij ziet een belangrijke rol weggelegd voor EWT in de Nederlandse energietransitie. Er staan namelijk een fors aantal oude windturbines in Nederland, die in de aankomende jaren vervangen moeten worden.

Ter Horst: “Dat gaat om zeker 1.000 megawatt aan capaciteit. Het probleem is dat deze windturbines niet zomaar vervangen kunnen worden door grotere varianten. Dan loop je tegen allemaal problemen met vergunningen aan. Wij kunnen hier een belangrijke rol in spelen, door kleinere windturbines te leveren, die wel over een hoge capaciteit beschikken.”

Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Bij kleinschalige windprojecten is het namelijk lastig om een banklening te krijgen. Ter Horst: “Die stappen pas in bij grotere projecten.”

Daarnaast is de SDE+-subsidie niet langer toereikend voor kleinschalige windprojecten. “Dat is in de afgelopen jaren enorm gekelderd. De SDE+-subsidie werkt op het gebied van windenergie tegenwoordig alleen nog voor hele grootschalige projecten”, verklaart Ter Horst. “Daardoor loop je het gevaar dat die 1.000 megawatt aan windenergie op land langzaamaan weglekt. Daar zijn we erg bezorgd over.”

Crowdfunding

Voor kleinschalige projecten kijkt EWT naar andere manieren zijn windenergieprojecten te financieren. Crowdfunding blijkt voor de windturbinefabrikant een interessant alternatief. Zo werd de buurtmolen in Herbaijum deels gefinancierd door middel van crowdfunding en werd er recentelijk een succesvolle crowdfunding-campagne van € 600.000 afgesloten voor de windturbine Nieuwe Niedorp.

“Deze windturbine draait al anderhalf jaar. EWT heeft toentertijd alle kosten voor zijn rekening genomen, terwijl normaal gesproken ruim de helft van een project gedekt wordt door bankfinanciering”, zegt Ter Horst. “Het is echter niet haalbaar voor ons om alles zelf te financieren. Crowdfunding biedt daarom uitkomst. Op die manier spelen we kapitaal vrij om nog meer nieuwe duurzame energieprojecten van de grond te krijgen.”