Een gemiddeld energielabel A: dat is de stip die ABN AMRO voor zijn gehele onroerendgoedportefeuille op de horizon heeft gezet. De grootbank zet de aankomende jaren alle zeilen bij om deze ambitieuze doelstelling in 2030 te behalen. Hoewel het uiteindelijk aan de klant is om de benodigde verduurzamingsslagen te maken, is de rol die ABN AMRO kan spelen niet gering, stelt Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN AMRO.

“Door intensief samen te werken met al onze klanten en partners, kunnen we het tempo van verduurzaming richting 2030 versnellen. Door kennis te delen, tools aan te bieden en diensten te verlenen, kan ABN AMRO hierin een essentiële bijdrage leveren”, aldus Van Dijkhuizen.

ABN AMRO financiert ruim 10 procent van het totaal aantal vierkante meters in de Nederlandse gebouwde omgeving. Dit komt overeen met een totaalbedrag van € 185 mrd aan uitstaande leningen op de balans van de bank: ongeveer twee derde van de leningen die de bank heeft verstrekt.

Juist in die gebouwde omgeving zijn grote slagen te maken op het gebied van verduurzaming, stelt Van Dijkhuizen: “Veertig procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig van de gebouwde omgeving. De jaarlijkse CO2-uitstoot van het onroerend goed van onze klanten is ongeveer 6 megaton (6 miljoen ton, red.).”

"We hebben als bank een indirecte invloed; uiteindelijk moeten onze klanten het doen"

“Door het verduurzamen van deze woningen en kantoren is de bank samen met hen in staat om deze uitstoot te verminderen naar ongeveer 4 megaton per jaar, vanaf 2030”, vervolgt hij. “Deze reductie, van 2 miljoen ton, is gelijk aan de uitstoot van bijna 800.000 personenauto's per jaar. Daar liggen grote kansen en wij hebben daar als bank een grote, maatschappelijke rol te vervullen.”

Bankbrede visie

“We merken dat er bij onze klanten een gigantische omslag gaande is op het gebied van duurzaamheid”, zegt Van Dijkhuizen. “Ongeveer de helft van onze zakelijke en particuliere klanten wil ermee aan de slag. Je ziet dat het leeft. Daar willen we op inspelen, door duurzaamheid volledig te integreren in onze business.”

Om deze rol in de transitie naar een duurzame samenleving zo goed mogelijk te vervullen, hanteert ABN AMRO een bankbrede visie. Van Dijkhuizen: “We waren op allerlei plekken binnen de organisatie al bezig met duurzaamheid, op kleinere schaal. Maar als je die krachten bundelt, kan je een versnelling creëren. We zijn beter in staat om onze klanten te bedienen en impact te creëren als we dat over de gehele breedte van de bank doen.”

Financiering verstrekken

Maar hoe ga je als financiële instelling vervolgens te werk, om een concrete rol in deze transitie te spelen? “We blijven trouw aan waar we goed in zijn, namelijk bankieren”, stelt Van Dijkhuizen. “We hebben als bank een indirecte invloed; uiteindelijk moeten onze klanten het doen. Maar we kunnen ze daarin wel zo goed mogelijk helpen en ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld uitstekend via de kern van onze business: financiering verstrekken.”

ABN AMRO heeft hier inmiddels flinke stappen in gezet. Als eerste grootbank van Nederland biedt de bank zakelijke klanten bijvoorbeeld een volledige financiering aan wanneer zij hun vastgoed willen verduurzamen. Hiermee neemt de grootbank in ieder geval de financiële obstakels weg die met verduurzaming van vastgoed gepaard gaan.

"We willen een strategische gesprekspartner zijn voor onze klanten"

Gesprekspartner voor klanten

Toch blijkt het verstrekken van financiering niet voldoende om de klant te mobiliseren en de transitie in gang te zetten. “Was het maar zo gemakkelijk”, zegt Van Dijkhuizen “Er zijn veel meer obstakels waar onze klanten tegenaan lopen. Vragen als: Waar moet je beginnen? Wat zijn de implicaties van het doorvoeren van duurzame initiatieven en technologieën? En bij welke aannemer klop je aan?”

“Ook hier kunnen we een belangrijke rol innemen”, vervolgt hij. “We willen een strategische gesprekspartner zijn voor onze klanten, om zoveel mogelijk waarde te creëren voor hen en de maatschappij. Dat betekent dat we verder moeten gaan dan enkel financiering verstrekken. Door partnerships aan te gaan met verduurzamingsexperts, kunnen we onze klanten een volledige dienstverlening rond verduurzaming bieden: van inzicht in mogelijkheden en kosten, tot het realiseren en financieren van daadwerkelijke verbetermaatregelen.”

Hulp bij verduurzaming

Eén manier waarop ABN AMRO dit bewerkstelligt, is door bepaalde tools beschikbaar te stellen die de klant verder kunnen helpen. Zo leidde een samenwerking met De Energiebespaarders onlangs tot de lancering van een online tool, waarmee consumenten precies kunnen zien welke energiebesparende maatregelen ze kunnen treffen, welke besparing dat oplevert, wat de terugverdientijd is en wat de positieve bijdrage aan het milieu is. Deze zogeheten Energie Bespaarcheck moet klanten de kennis en het inzicht verschaffen om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

“Maar we gaan hier verder in”, stelt Van Dijkhuizen. “Klanten met behoefte aan persoonlijk advies kunnen een bezoek van een zogeheten bespaarexpert aanvragen. Die stelt vervolgens een Energiepaspoort op, dat inzicht geeft in de mogelijkheden tot verduurzaming en de investeringen die daarmee gepaard gaan. Mocht de klant er vervolgens mee aan de slag willen, dan kunnen wij ze in contact brengen met de juiste aannemers en vervolgens een helpende hand bieden bij de financiering. Op deze manier hopen we de gehele klantreis te faciliteren.”

Kennis delen

In de duurzaamheidsstrategie van ABN AMRO speelt ook de verduurzaming van haar eigen gebouwen, zowel huur als koop, een belangrijke rol. De bank gebruikt de opgedane kennis vervolgens om klanten beter van dienst te kunnen zijn. De inspanningen op dit gebied liegen er niet om. De eigen panden van de bank hebben inmiddels bijna allemaal energielabel A (89 procent). In 2023 wil ABN AMRO zowel haar panden in eigendom als de huurpanden die zij gebruikt naar energielabel A hebben gebracht.

Daarnaast ontving het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam Zuid het Breeam-NL ‘Excellent’-certificaat: het eerste, bestaande pand in Nederland dat deze certificering draagt. Het openbare paviljoen CIRCL (zie afbeelding), dat zo circulair mogelijk werd gebouwd, is inmiddels ook onderdeel van het hoofdkantoor en kent op 5 september zijn officiële opening.

“De kennis die we met al deze initiatieven hebben opgedaan, delen we zoveel mogelijk met onze klanten”, aldus Van Dijkhuizen. “We hopen anderen daarmee te inspireren en te laten zien dat heel veel dingen ook anders kunnen.”

Waarde creëren op de lange termijn

In 2030 moet de gehele onroerendgoedportefeuille van ABN AMRO gemiddeld het energielabel A dragen. Een ambitieuze doelstelling, want momenteel staat dit gemiddelde op energielabel D. In de aankomende dertien jaar zet de grootbank zich dan ook in om het gemiddelde naar een hoger niveau te tillen.

Van Dijkhuizen: “Het is een proces van vallen en opstaan en zoveel mogelijk experimenteren met nieuwe proposities en diensten. We merken in ieder geval dat klanten het fijn vinden dat we bepaalde zaken faciliteren en optreden als gesprekspartner. Die rol hopen we steeds concreter te maken, bijvoorbeeld door steeds intensiever samen te werken met nieuwe en bestaande partners. Op die manier hopen we een steeds relevanter aanspreekpunt te worden.”

“We willen de aankomende jaren met twee benen in de samenleving staan”, vervolgt hij. “Om kennis op te halen en samenwerkingen op te zoeken, zodat we zo goed mogelijk kunnen anticiperen en inspelen op wat de toekomst ons brengt.”

“Ook voor ons is verduurzaming van de gebouwde omgeving van belang”, besluit Van Dijkhuizen. “We hebben een onroerendgoedportefeuille van € 185 mrd: die moet klaargestoomd worden voor de toekomst. Door in te zetten op duurzaamheid creëren we, zowel voor de klant als voor onszelf, waarde op de lange termijn.”