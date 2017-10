Het Verenigd Koninkrijk heeft haar Clean Growth Strategy gepresenteerd. Daar is een investering van £ 2,5 mrd voor CO2-arme innovaties aangekoppeld. Het gaat om de grootste investering van de Britse overheid in dertig jaar.

‘De overheid stapt eindelijk over op een duurzame groeistrategie,’ kopt The Telegraph. Terwijl The Guardian spreekt van een ‘climate change masterplan.’ Volgens deze krant hebben de conservatieven duurzaamheidsbeleid lang tegengehouden, maar zij zijn nu eindelijk overstag.

De Britse overheid gaat £ 2,5 mrd investeren in de overgang naar een CO2-arme economie van 2015 naar 2021. Zij zijn van mening dat klimaatverandering aanpakken hand in hand gaat met een groeiende economie.

The Telegraph somt een aantal ontwikkelingen op waar de Britse overheid het geld voor wil inzetten. Ten eerste wil het VK investeren in batterijtechnologien en innovaties in elektrisch vervoer. Daarnaast wil de het investeren in CO2-neutrale verwarming voor zowel publieke als private gebouwen en onderzoek naar CO2-opslag.

Emissie-vermindering én economische groei

Volgens Claire Perry, minister van Klimaatverandering en Industrie, is het Verenigd Koninkrijk wereldleider in de combinatie van emissie-vermindering en economische groei.

Ten opzichte van 1990 is de CO2-uitstoot met 42 procent gedaald in 2016. Van 2015 tot 2016 gaat het om een daling van 6 procent. Tegelijkertijd is het BBP sinds 1990 met 67 procent gestegen.

“Als je kijkt naar de CO2-vermindering per individu blijkt dat we per persoon de uitstoot het snelst hebben verminderd van alle G7-naties. Daarnaast kende ons nationaal inkomen de snelste groei in die periode,” aldus de minister in een geschreven statement over de Clean Growth Strategy.

