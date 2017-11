ABN Amro verduurzaamt het belegginsassortiment en streeft ernaar om het duurzaam belegd vermogen de komende 3 jaar te laten groeien naar € 16 mrd. Momenteel is ABN Amro met circa € 8 mrd duurzaam belegd vermogen de grootste bank in duurzaam beleggen in Nederland.

Dat meldt ABN Amro in een persbericht.

ABN Amro wil de groei van het duurzaam belegd vermogen bereiken door nieuwe klanten aan te trekken en met bestaande klanten in gesprek te gaan. Een overstap van traditionele beleggingen naar duurzame beleggingen wordt niet verplicht.

Impact rapportages

De bank verstrekt per 2018 impact rapportages die inzicht bieden in hoeverre beleggingen positief of negatief bijdragen aan maatschappelijke thema's zoals milieu-impact. Deze rapportages worden ook beschikbaar voor traditionele beleggers bij de bank.

Door het bewustzijn over duurzame impact te vergroten, kunnen de rapportages een overstap van traditioneel naar duurzaam beleggen stimuleren. Volgens de bank zijn duurzame bedrijven beter voorbereid op de toekomst en leveren daardoor vaak hoger financieel rendement op.

Bijdragen aan een betere wereld

"ABN Amro wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en ziet dat klanten duurzaamheid steeds belangrijker vinden. We hebben in augustus dit jaar ambities op het gebied van de verduurzaming van woningen en gebouwen aangekondigd. Nu doen we dat voor duurzaam beleggen,” zegt Kees van Dijkhuizen, CEO van ABN Amro, in het persbericht.

Verduurzaming woningen

Deze zomer was ABN Amro de eerste grootbank van Nederland die zakelijke klanten 100 procent financiering voor verduurzaming van gebouwen aanbood. “We nemen financiële obstakels weg en ondersteunen klanten als zij hun gebouwen energiezuiniger willen maken,” zei directeur commercial banking clients Rutger Schuur.

