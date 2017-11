Een wereld zonder slaapproblemen, apparaten die een papieren kassabon door een digitale vervangen en inzicht in de opbrengst van zonnepanelen. Dat beloven de winnaars van de ASN Wereldprijs.

Er zijn drie categorieën en per categorie is een winnaar gekozen. Digitale kassabon ontwikkelaar Klippa wint in de categorie Natuur & Milieu, de slaaprobot van Somnox wint in de categorie Mens & Samenleving en SunData wint in de categorie Klimaatbescherming met hun plan om inzicht in de opbrengst van zonnepanelen te geven.

Moderne kassabon

De ICT-ers van Klippa vervangen een papieren kassabon door een digitale variant. Dit kan een besparing opleveren van 30 miljoen kilo afval per jaar. In onderstaande video leggen de orichters uit hoe hun technologische oplossing werkt.

Robot sust mensen in slaap

De slaaprobot Somnox helpt mensen om in slaap te vallen en vervolgens in slaap te blijven. 1 op de 5 mensen wereldwijd heeft slaapproblemen. Dit kan volgens de ontwikkelaars leiden tot heftige gezondheidsklachten. Hier speelt Somnox op in.

Inzicht in opbrengst zonnepanelen

Nu geeft circa 50 procent van alle zonnepanelen op woonhuizen niet het maximale rendement. SunData wil dit veranderen door inzicht te geven in de opbrengst van zonnepanelen. SundData won met dit plan ook nog eens de publieksprijs. In onderstaande video vertelt de bedenker wat het achterliggende doel van SunData is.

Babyvoedsel, vluchtelingen en koeienscheten

De innovatieve ideeën die zonder prijs naar huis gaan zijn: Pure Baby Foods, Blue Harvest Netherlands en Refugee Team. Pure Baby Foods produceert 100 procent plantaardige, kant-en-klare babymaaltijden. Blue Harvest Netherlands, kweekt zeewier als koeienvoedsel, waardoor de beesten minder methaan uitstoten.

En Refugee Team zet vluchtelingen in als vrijwilliger bij sportevenementen. Hierdoor helpt Refugee Team hen aan werk en verbindt de mensen met hun nieuwe thuisland. Met hulp van een jobcoach worden ze naar een vaste baan begeleidt.

Verliezen is het nieuwe winnen

De ASN Wereldprijs is niet slechts een prijs, maar een traject. Deelnemers krijgen onder andere training en coaching. Zo worden ze bijvoorbeeld geholpen bij het opstellen van een businessplan. Mede hierdoor betekent verliezen niet het einde van de wereld.

Seepje heeft bijvoorbeeld niet gewonnen, maar afgelopen week haalde de start-up binnen twee dagen € 300.000 binnen met crowdfunding voor de ontwikkeling en productie van twee afwasmiddelen. Seepje maakt wasmiddel en allesreiniger op basis van de Sapindus mukorossi-vrucht uit Nepal. Zodra de schil van deze vrucht in aanraking komt met water ontstaat een natuurlijke vorm van zeep.

Andere bekende deelnemers die ASN Wereldprijs wonnen zijn onder andere FairPhone (2011), Yoni (2014) en Sustainer Homes (2015). Sustainer Homes ontwikkelt zelfvoorzienende prefab-woning op basis van houtskeletbouw; Yoni.care maakt milieuvriendelijke tampons van biologisch afbreekbaar materiaal en Fairphone produceert eerlijke telefoons.

Conflictvrije grondstoffen

De Fairphone bevat geen ‘conflictmineralen’ en wordt op eerlijkere manier geproduceerd, waarbij arbeiders in Chinese fabrieken niet worden uitgebuit. Bas van Abel, de 39-jarige CEO van Fairphone, ontving in 2016 de prestigieuze Duitse milieuprijs: Deutschen Umweltpreis. Dit jaar kwam FairPhone als groenste techbedrijf, bovenaan de Groene Elektronicagids van Greenpeace.

In onderstaande podcast vertelt Monique Lempers, director value chain van Fairphone, over het Convenant Verantwoord Goud. Samen met Philips, Lucardi en Sims Recycling wil Fairphone de goudsector verduurzamen. Fairphone ontving in 2016 een Fairtrade-label voor het goud dat het bedrijf in zijn telefoons gebruikt.