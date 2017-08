De nieuwe editie van DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Deze uitgave is het slotstuk van onze themamaand Future Cities. Tien redenen op een rij waarom je het blad online of in print moet lezen.

Start meteen met lezen

1. Je wilt weten waarom Zürich de duurzaamste stad ter wereld is

In de Sustainable Cities Index van onderzoeksbureau Arcadis, een rapport dat honderd steden rangschikt op duurzaamheid, spant het Zwitserse Zürich de kroon. De stad scoort bijzonder hoog op economische duurzaamheid. Volgens Carolien Gehrels, die bij Arcadis verantwoordelijk is voor het programma Big Urban Clients, is de ‘sense of community’ de kern voor een duurzame stad.

2. Omdat er binnenkort koeien drijven in Rotterdam

De eerste drijvende boerderij ter wereld komt in Rotterdam. Op het water van de Rotterdamse Merwe4haven komt een diervriendelijke stal die op het water drijft en ruimte biedt aan veertig koeien. Dit klinkt wellicht als toekomstmuziek, maar uitvoering in de praktijk is dichtbij: eind 2017 moeten de koeien hun eerste stappen zetten op de Floating Farm.

3. Amsterdam ArenA als incubator voor de stad van de toekomst

Amsterdam ArenA zet al jaren hoog in op duurzaamheid en innovatie. Zo heeft het stadion tegenwoordig 4.200 zonnepanelen op het dak en voorziet het in zijn resterende elektriciteitsbehoefte met Nederlandse windenergie. Henk van Raan, chief innovation officer bij de Amsterdam Arena: “Onder het containerbegrip ‘smart cities’ heeft de stad ons gevraagd om versnelling te brengen in de ontwikkeling van slimme toepassingen in de stad.”

4. Getest: de duurzame deelsystemen van Amsterdam

De transitie van bezit naar gebruik in de mobiliteitssector is in volle gang. Deelsystemen worden wereldwijd steeds populairder. Zo ook in Amsterdam. Maar welk deelsysteem is nu het handigst? Het goedkoopst? En het snelst? Of verschilt dat per situatie? DuurzaamBedrijfsleven onderwierp Urbee, Felyx en car2go aan een kritische test, die ons dwars door Amsterdam voerde: van Amsterdam Zuid, via de binnenstad, naar een terras in de zon op de NDSM-werf.

5. Omdat je wilt weten wat de business case van de buurtbatterij is

De integratie van duurzame energiebronnen in het stroomnet is niet vanzelfsprekend. Zonne- en windstroom kennen een variabel aanbod en laten zich niet zomaar sturen. Om deze uitdaging aan te pakken, werkt een consortium onder aanvoering van DNV GL aan de techniek voor decentrale stroomopslag: de buurtbatterij. Deze moet bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet. Wat is de business case?

6. In Het Dorp van de toekomst staat sociale duurzaamheid voorop

De woongemeenschap Het Dorp in Arnhem wordt vernieuwd. Wat ruim vijftig jaar geleden begon als de eerste grote televisie-inzamelingsactie in de Nederlandse geschiedenis, bloeit uit tot een duurzaam dorp van de toekomst. Daarin staan niet alleen slimme zorgoplossingen en technologische innovaties centraal, maar ook gebouwen die zijn ontworpen voor maximale duurzaamheid, zelfstandigheid en wooncomfort.

7. De evolutie van duurzame logistiek bij PostNL

Van uitstootvrije bezorging op de Waddeneilanden tot zonnepanelen op alle pakketsorteercentra. PostNL heeft duurzaamheid hoog in het vaandel. Volgens Linda van Zomeren, directeur Tijdgebonden Netwerk en Local Express bij PostNL, is verduurzaming echter geen revolutie maar een evolutie. Van Zomeren: “We zijn een logistiek bedrijf, waardoor we logischerwijs CO2-uitstoot veroorzaken. Juist daarom willen we ons steentje bijdragen.”

8. Rotterdam: klimaatadaptatie is een kans, geen kostenpost

Rotterdam ziet klimaatadaptatie lang niet meer als kostenpost, maar als kans om de stad te verduurzamen en de leefbaarheid te vergroten. “Adaptatie houdt in dat we als aanvulling op het huidige systeem zoeken naar oplossingen in de hele stedelijke ruimte, die het watersysteem ontlasten en veerkrachtig maken”, zegt Pex Langenberg, wethouder Mobiliteit, Duurzaamheid en Cultuur in de gemeente Rotterdam.

9. De business case van aargasvrije woningen

Om de afspraken in het Parijse Klimaatakkoord na te komen, waarin staat dat de aarde niet meer dan 2 graden Celsius mag opwarmen, moet Nederland van het gas af. Daarom kijken verschillende organisaties naar alternatieven om woningen duurzaam te verwarmen. Wat gebeurt er op dit vlak? Is aardgasvrij wonen schaalbaar? En hoe zit het met de milieuwinst? In deze business check-up verkennen we de mogelijkheden.

10. Duurzame last mile als voorwaarde voor e-commercegroei

Nederlandse consumenten kochten vorig jaar voor ruim € 20 mrd aan online producten. Dat betekent heel wat ritjes van het distributiecentrum naar de consument en terug. En vooral in steden leidt dit tot vervoersbeweging en CO2-uitstoot. Om de groei in de e-commercebranche te faciliteren, moet deze last mile efficiënter en duurzamer worden. Dat stellen Picnic, Futurumshop en DHL.

