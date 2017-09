Crowdfunding en duurzaamheid sluiten naadloos op elkaar aan, stelt Coenraad de Vries, mede-oprichter van Oneplanetcrowd: “Duurzaamheid is een complexe transitie, die alleen maar kan slagen door middel van samenwerking. Om die saamhorigheid te creëren, is financiering een enorm krachtig middel.”

Coenraad de Vries richtte in 2006 de investeringsmaatschappij StartGreen Capital op. Het doel was simpel: zoveel mogelijk duurzame innovaties financieren. Dit resulteerde in het beheer van twee venture capital fondsen en twee regionale energiefondsen, voor Overijssel en Noord-Brabant.

Toen crowdfunding in 2012 voor het eerst opkwam, besloten De Vries en mede-oprichter Laura Rooseboom om Oneplanetcrowd op te richten. Het eerste, en inmiddels grootste Nederlandse crowdfunding-platform, met een focus op duurzame bedrijven, innovaties en initiatieven. De Vries: “Crowdfunding sloot perfect aan bij wat we wilden bereiken: het financieren van zaken die zowel een financieel als duurzaam rendement opleveren. Daarom besloten we om zelf te innoveren en dit financieringsinstrument ook in Nederland te introduceren.”

Wat hoopten jullie te bereiken met de oprichting van Oneplanetcrowd?

“We constateerden dat we als investeringsfondsen vaak ‘nee’ moesten zeggen. Dat komt omdat fondsen vaak een heel specifieke focus hebben of gelimiteerd zijn qua regio. Onze venture capital fondsen richten zich bijvoorbeeld enkel op duurzame technologiebedrijven. Maar duurzame innovatie komt van veel meer kanten. Denk aan deelproposities of nieuwe energieparken; die vallen dan buiten de boot. We zagen crowdfunding dan ook als een aanvullend financieringsinstrument, dat de financiering van veel meer duurzame innovaties mogelijk maakt.”

“We hadden nooit verwacht dat het zo groot zou worden. We zagen crowdfunding uitsluitend als een aanvullend financieringsinstrument, maar het is voor veel bedrijven inmiddels uitgegroeid tot een complete financieringsoplossing. Vijf jaar geleden was je al blij als je € 25.000 ophaalde via crowdfunding. Nu zijn bedragen van € 500.000 heel normaal.”

Waar komt die populariteit vandaan?

“Steeds meer mensen willen milieubewust investeren. Ze willen zeker weten dat hun geld goed terecht komt. Daarnaast blijft financieel rendement natuurlijk ook heel belangrijk. Crowdfunding biedt beiden.”

“Ten tweede merk je dat de do it yourself-mentaliteit in opkomst is. Nieuwe generaties zijn inmiddels zo gewend om zelf keuzes te maken, dat ze dingen ook zelf uitzoeken en regelen. Ik klop ook niet meer aan bij een reisbureau om een weekendje Barcelona te boeken. Ik regel zelf mijn vlucht, mijn overnachtingen en mijn reisschema. Die trend is ook in de wereld van investeren gaande: men wil meer controle krijgen over waar hun geld naartoe gaat en daar hun eigen signatuur aan geven."

“Ten derde zorgt crowdfunding voor een directe match tussen de investeerder en het bedrijf dat op zoek is naar investeringen. Daarmee worden enkele dure tussenschakels uit de financiële keten verwijderd, wat zorgt voor een beter rendement.”

Wat zijn voor bedrijven de voordelen om met crowdfunding aan de slag te gaan?

“Een bedrijf krijgt dankzij crowdfunding niet alleen de financiering waar het naar op zoek is, maar creëert meteen een community, ofwel crowd. Dat is belangrijk. Stel dat je een duurzaam energieproject ontwikkelt, dan is het essentieel dat je de regio bij het project betrekt. Crowdfunding is dé manier om die publieksparticipatie te realiseren. Je maakt mensen immers mede-eigenaar van het project.”

“Daarnaast is het een krachtig marketinginstrument. Snappcar noemde de eerste crowdfunding-campagne op ons platform hun meest succesvolle marketingcampagne. Dat komt omdat iedereen die het project meefinancierde, ook klant werd van Snappcar.”

“Belangrijker nog: wie een project meefinanciert, vertelt dat ten minste aan tien anderen. De exposure van het project wordt vertienvoudigt. Met crowdfunding creëer je dus niet alleen een community, je creëert ambassadeurs.”

Zitten er ook risico’s aan crowdfunding?

“Uiteraard. Als je je spaargeld op een spaarrekening zet, is het risico natuurlijk een stukje lager. Crowdfunding is daarom ook zeker geen alternatief voor sparen of beleggen op de beurs. Het kan wel een aanvullende beleggersvorm zijn, die extra duurzaam rendement geeft aan je beleggersportefeuille.”

“Het is dan wel zaak dat particuliere beleggers crowdfunding goed toepassen. Ons advies is daarom de ‘10 uit 10’-regel. We raden particulieren aan om niet meer dan 10 procent van hun vrij belegbare vermogen in crowdfunding te steken. Daarnaast raden we aan om het risico te spreiden, door in ten minste 10 verschillende bedrijven te investeren. Ook moet de belegger de informatie van een project natuurlijk goed lezen, voordat hij of zij investeert."

“Alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding, worden alleen maar populairder en groter"

Hoe ziet crowdfunding er in de toekomst uit?

“Alternatieve vormen van financiering, zoals crowdfunding, worden alleen maar populairder en groter. In de UK gaat het bijvoorbeeld heel snel. Daar zie je dat succesvolle crowdfunding-platforms ook marktplaatsen worden voor grotere fondsen. In sommige gevallen zelfs pensioenfondsen. Die trend wordt langzaam maar zeker ook in Nederland zichtbaar. Professionele beleggers gebruiken crowdfunding steeds vaker om hun eigen portefeuille op te bouwen. Waar we met direct matching (crowdfunding, red.) dus naartoe gaan, zijn grote kwaliteitsplatforms, waar particuliere en professionele beleggers zich gezamenlijk in kunnen kopen in energieprojecten of innovatieve bedrijven.”

“Ik verwacht dat die trend zich doorzet en een forse positie in het financiële landschap zal innemen. Maar altijd náást banken en reguliere vormen van financiering; dat zal crowdfunding nooit vervangen. En dat hoeft ook helemaal niet. Denk aan de 10 uit 10-regel: de rest van je vermogen blijft men gewoon bij banken investeren.”

“Dat doet overigens niets af aan de impact die crowdfunding kan maken. Het totale spaartegoed in Nederland wordt geschat op ongeveer € 340 mrd. Tien procent daarvan is € 34 mrd; daar kan je heel wat duurzame transities mee financieren.”

Wat moet er gebeuren om crowdfunding op zo’n grote schaal mogelijk te maken?

“Je ziet dat er momenteel veel discussies gaande zijn over crowdfunding. Dat is ook goed. Het is een relatief nieuw fenomeen en daar moet je kritisch naar kijken met z’n allen. De early adopters doen het al een tijdje, maar crowdfunding zit nu in de spannende overgangsfase naar early majority. Daar heb je gewoon een paar jaar voor nodig. Grote veranderingen gaan terecht altijd gepaard met voorzichtigheid bij particulieren. Online winkelen is tegenwoordig de norm, maar het heeft tien jaar geduurd voordat het zover was.”

“De early majority wil hetzelfde als early adopters, maar vraagt wel om een bepaalde mate van zekerheid en wil daarnaast over de juiste informatie beschikken. Dit kan alleen als er goede regelgeving komt en de pioniers een professionaliseringslag maken. Dan wordt vanzelf het kaf van het koren gescheiden. Daarom hebben de leden van Europese brancheorganisatie van crowdfunding-platforms bijvoorbeeld besloten om, vooruitlopend op de regelgeving, elk kwartaal hun prestaties te communiceren. Daar bouw je vertrouwen mee op.”

Waarom gaan crowdfunding en duurzaamheid zo goed samen?

“Duurzaamheid is alleen mogelijk door middel van samenwerking. Het is een complexe transitie en mensen realiseren zich dat. Als je die saamhorigheid wilt creëren, is financiering een enorm krachtig middel. Je betrekt namelijk alle belanghebbenden langs de financiële kant. Daarmee deel je niet alleen de lasten, maar ook de financiële baten. Je doet het echt samen.”