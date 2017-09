Green bonds zijn niet meer weg te denken uit de financieringswereld. Niet alleen duurzame koplopers geven groene obligaties uit, ook grote multinationals wagen zich aan het groene schuldpapier om duurzame projecten te financieren.

Jaarlijks stijgt de uitgifte van green bonds. Moody’s verwacht dat in 2017 het record weer wordt verbroken. In 2016 werd $ 93,4 mrd uitgegeven aan groene obligaties. Dit jaar verwacht de kredietbeoordelaar dat circa $ 120 mrd aan groene obligaties wordt uitgegeven.

Van hypotheken met een focus op energiebesparing tot inzet op waterschaarste. Een opsomming van vijf primeurs in de wereld van green bonds.

Eerste groene hypotheekobligatie

Het Nederlandse Obvion is de eerste hypotheekverstrekker ter wereld die een groene hypotheekobligatie heeft uitgegeven. Obvion heeft daarvoor de pioniersprijs ontvangen van het Climate Bonds Initiative (CBI).

De groene obligatie, ter waarde van € 500 mln, wordt gebruikt om hypotheken op energiezuinige huizen te financieren. Het merendeel is uitgegeven voor huizen met energielabel A of B, maar 5 procent van de portefeuille bestond uit hypotheken voor huizen met een energielabel C.

Sommige van deze huizen hadden eerst een F-label. “Met name die 5 procent is interessant omdat het daarbij gaat om huizen die actief energiezuiniger zijn gemaakt. Daar valt nog een wereld te winnen”, zegt directeur & treasurer Max Bronzwaer van Obvion.

Eerste gecertificeerde Chinese green bond

China Three Gorges Corporation is het eerste Chinese bedrijf dat een keurmerk van het Cimate Bonds Initiative (CBI) heeft ontvangen voor haar green bonds. Het bedrijf wil de opbrengst gebruiken voor offshore windprojecten in Duitsland en Portugal.

In 2016 werd de The People’s Bank of China door het CBI geroemd voor de ontwikkeling van een green bond beleid. Door de luchtvervuiling in China is verduurzaming inmiddels een absolute noodzaak geworden. Het land maakt daarom stappen op duurzaamheidsgebied.

De Chinese premier Li Keqiang sprak begin dit jaar de ambitie uit om in de aankomende jaren zoveel mogelijk energie te besparen, meer duurzame energie op te wekken en emissies terug te dringen.

Eerste groene hybride obligatie voor windparken

Netbeheerder Tennet heeft de eerste groene hybride obligatie uitgegeven voor de financiering van netaansluitingen van offshore-windparken. Bij een hybride obligatie mag de uitgever van de obligatie de uitbetaling van de couponrente uitstellen.

De groene obligatie ter waarde van € 1 mrd heeft een looptijd van zeven jaar en een couponwaarde van circa 3 procent. “Deze eerste uitgifte van een groene hybride obligatie toont Tennet's blijvende inzet voor groene financieringsinstrumenten en de verdere ontwikkeling van de markt voor groene financiering aan”, zegt CFO Otto Jager.

“Frankrijk bevestigt hiermee zijn positie als kartrekker van de ambities die in het Klimaatakkoord van Parijs gesteld zijn”

Eerste groene staatsobligatie

Frankrijk is de eerste staat ter wereld die green bonds heeft uitgeven. Voordat dit land zich in de groene obligatiemarkt vestigde, werd die vooral bevolkt door bedrijven en een select aantal openbare instellingen, zoals de European Investment Bank en de World Bank.

“Frankrijk bevestigt hiermee zijn positie als kartrekker van de ambities die in het Klimaatakkoord van Parijs gesteld zijn”, zei Ségolène Royal, minister van Ecologie, in een gezamenlijke verklaring met Michel Sapin, minister van Financiën vorig jaar in La Tribune.

Eerste waterobligatie

Toegang tot goede drinkwatervoorziening is een van de meest dringende vraagstukken van dit moment. Het Britse Anglian Water speelt hierop in met de uitgifte van een green bond. ING heeft het groene schuldpapier gekocht.

Het grootste waterbedrijf van Groot-Brittannië is de eerste in zijn sector die een green bond uitgeeft. Het bedrijf wil de £ 250 mln (€ 271 mln) gebruiken voor de aanpak van droogte, energie-efficiëntie en water recycling.