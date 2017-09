Actiam maakt de CO2-uitstoot van al zijn beleggingsfondsen inzichtelijk. Daarnaast heeft de vermogensbeheerder over de hele linie een CO2-reductie van 2,25 procent gerealiseerd ten opzichte van 2015.

Actiam is naar eigen zeggen de eerste Nederlandse fonds- en vermogensbeheerder die de CO2-voetafdruk van al zijn fondsen inzichtelijk heeft gemaakt, meldt de vermogensbeheerder in een persbericht.

CO2-uitstoot beleggingen

Volgens Dennis van der Putten, hoofd verantwoord beleggen bij Actiam, heeft Actiam als doel om met zijn verantwoorde beleggingsbeleid bij te dragen aan een leefbare wereld, nu en in de toekomst. “Om dit te realiseren, hebben wij ons gecommitteerd aan de integrale doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs; maximaal 2 graden temperatuurstijging”, aldus Van der Putten in het persbericht.

“Dit vertaalden wij naar de doelstelling om de CO2-uitstoot van al onze beleggingen te reduceren met 25 procent in 2025. Hiervoor is het noodzakelijk om inzicht te krijgen in de totale CO2-voetafdruk van onze beleggingen. Vervolgens zetten wij verschillende middelen in om de CO2-uitstoot te verminderen.”

Van der Putten stelt dat het in kaart brengen van de totale CO2-uitstoot per fonds inzichtelijk maakt waar de klimaatimpact van Actiams beleggingen zich concentreert en waar nog (milieu-)winst kan worden behaald. “Bij de uitvoering van ons beleid, en specifiek bij onze drie focusthema’s klimaat, water en land, willen we bedrijven ertoe bewegen zich (nog) duurzamer te gedragen”, zegt Van der Putten.

Duurzaamheidsfactoren

Om dat te bereiken, zet Actiam een combinatie van verschillende middelen in. Zo oefent de vermogensbeheerder invloed uit als aandeelhouder. Daarnaast integreert het concern duurzaamheidsfactoren (ESG) in beleggingsbeslissingen en beloont het koplopers. Verder sluit Actiam entiteiten uit van beleggingen en werkt de vermogensbeheerder samen met andere beleggers en organisaties.

De afgelopen periode ondernam Actiam naar eigen zeggen al verschillende acties om de voorgenomen CO2-doelstelling te realiseren. Een voorbeeld is de bekendmaking eerder dit jaar om de kolenmijnbouw uit te sluiten van alle beleggingsportefeuilles en indexfondsen van Actiam. Ook voert de vermogensbeheerder gesprekken met bedrijven om de energietransitie te bevorderen.

Duurzaam beleggen

Dennis van der Putten, hoofd Verantwoord Beleggen bij Actiam, vertelde onlangs in DuurzaamBV Radio over de bedrijfsvoering van Actiam. Door de impact van zijn beleggingen meetbaar te maken, kan de vermogensbeheerder duurzaamheid aanjagen. Om dit mogelijk te maken, ziet Van der Putten kansen in big data. Zo maakt Actiam onder andere duidelijk wat de impact is van zijn beleggingen op milieu en maatschappij.

