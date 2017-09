ASN Bank streeft sinds 2013 naar een klimaatneutrale balans. Want wat voor impact heeft een klimaatneutraal kantoor als je vervolgens wel blijft investeren in fossiele energieopwekking?, vraagt Piet Sprengers, hoofd duurzaamheidsbeleid & -onderzoek bij ASN Bank zich in deze column af.

“Voor we het gaan hebben over de toekomst (het is immers Future Finance-maand bij DuurzaamBedrijfsleven), neem ik een stap terug in de tijd. Naar augustus 2012 om precies te zijn. Ruim drie jaar voordat in Parijs het klimaatakkoord werd bereikt. Al decennia had ASN Bank beleid om niet te investeren in fossiele energiebronnen en fossiele energieopwekking, maar die augustusmaand realiseerden we ons bij ASN Bank dat we meer moesten doen. Klimaatstudies lieten in 2012 zien dat de opwarming misschien wel sneller en ook ingrijpender zou worden dan tot dan toe voorzien. Desinvesteren is de eerste stap, maar we wisten dat we een sterker signaal moesten uitzenden als bank die op kop loopt op klimaatgebied.

Dat heeft ertoe geleid dat we in 2013 officieel besloten om in 2030 netto-klimaatneutraal te zijn. En niet zomaar klimaatneutraal, maar met ál onze investeringen en financieringen. Dat was toen radicaal en een blik om ons heen leert dat het dat nog steeds is. Voor veel sectorgenoten, klanten of maatschappelijke organisaties is het zelfs bijna niet te bevatten. ‘Jullie zijn toch al klimaatneutraal?’ en ‘andere banken zijn al klimaatneutraal’ horen en lezen we nog steeds regelmatig. Maar dan bedoelt men de kantoren van die banken of verzekeraars. En inderdaad, ons ASN-kantoor is ook al jaren klimaatneutraal. Er is een site, The Re 100 Companies, van bedrijven die tot doel hebben over te stappen op 100 procent duurzame energie. Een belangrijke voorwaarde om klimaatneutraal te worden. Het merendeel van deze bedrijven zijn banken of andere financiële dienstverleners die trots aankondigen in 2025 volledig over te schakelen op duurzame elektriciteit voor al hun kantoren!

Maar wat voor impact heeft een klimaatneutraal kantoor als je vervolgens wel blijft investeren in fossiele energieopwekking? Precies.

En daarom streven wij sinds 2013 naar een klimaatneutrale balans. Een balans waarbij álle investeringen opgeteld geen negatief effect meer hebben op het klimaat. Een stuk lastiger te bereiken, maar wel vele malen beter voor mens, dier en milieu. Want ga maar na: de reikwijdte van een klimaatneutrale balans is al snel een factor duizend zo groot als bij een klimaatneutraal kantoor. Voor ons komt het ook vreemd over om je kantoor klimaatneutraal te maken om vervolgens ook door te gaan met het investeren in fossiele energieopwekking.

"Het zou hartstikke mooi zijn als de financiële sector actief bijdraagt aan de energietransitie"

We hebben veel lessen geleerd sinds we onze doelstelling formuleerden in 2013, maar één steekt er met kop en schouders bovenuit: ga er altijd vanuit dat je een onvoorstelbare stap hebt genomen. Een stap die altijd weer opnieuw uitgelegd zal moeten worden. Dat kost tijd. De Volksbank, onze moeder, heeft de boodschap inmiddels begrepen en met overgave de doelstelling overgenomen.

Dat wij in 2013 de enige juiste keuze hebben gemaakt is inmiddels wel duidelijk geworden: we zijn voor 75,5 procent klimaatneutraal. Dat betekent dat we onze doelstelling gaan halen. We leggen de lat daarom hoger: we streven ernaar klimaatpositief te zijn in 2030, want zoals mijn collega Jeroen Loots eerder al tegen DuurzaamBedrijfsleven vertelde: het zou hartstikke mooi zijn als de financiële sector de keuze maakt om haar verantwoordelijkheid te pakken en actief bijdraagt aan de energietransitie.

We zijn nu vijf jaar verder en moeten nog steeds uitleggen wat we in 2013 besloten hebben. Dat zullen we ook de komende vijf jaar met overgave blijven doen. De urgentie dat ook banken en al die andere financiële instellingen wereldwijd stappen gaan maken met desinvesteren uit fossiel en klimaatneutraal investeren, die is sinds 2012 alleen maar toegenomen.”

Piet Sprengers is hoofd duurzaamheidsbeleid & -onderzoek bij ASN Bank