De nieuwe editie van DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Deze uitgave is het slotstuk van onze themamaand Future Leadership. Tien redenen op een rij waarom je het blad online of in print moet lezen.

1. Je wilt botsende belangen in de boardroom samenbrengen

Korte versus lange termijn, Rijnlands versus Angelsaksisch en targets versus creativiteit. Botsende belangen maken duurzaamheid in de bestuurskamer van corporate Nederland nog geen vanzelfsprekendheid. Wouter Scheepens sprak voor zijn boek ‘Duurzaamheid in de boardroom’ met kopstukken uit het Nederlandse bedrijfsleven.

2. Bedrijven zoeken nog naar de waarde van de Sustainable Development Goals

De grootste ambitie in de SDG’s is om voor 2030 een einde te maken aan extreme armoede, ongelijkheid, onrecht en klimaatverandering. Wat betekent dit voor grote bedrijven? En hoe zit het met de implementatiebereidheid onder mkb’ers? Je leest het in ons expertpanel.

3. Er is nieuw leiderschap nodig om de doelen uit ‘Parijs’ te halen

Grote bedrijven moeten duurzaamheid gaan zien als een ‘winner’. Er is werk aan de winkel, stelt Pier Vellinga in een interview. Als we het Klimaatakkoord van Parijs willen naleven, mag er geen enkele euro meer naar fossiele energie. De klimaatdeskundige maakt zich dan ook zorgen over de toekomst, maar ziet tegelijkertijd hoopgevende ontwikkelingen.

4. We bieden het nieuwe kabinet houvast (wanneer het er is)

Er is voorlopig nog geen nieuwe regering, maar zodra er een nieuw team is, zal hetwel werk moeten gaan maken van duurzaamheid. Onno Dwars, René Toet, Dennis van der Putten, Richard Klatten, Coert Zachariasse en Jan-Willem Vosmeer geven antwoord op de vraag: ‘Als je minister van Duurzaamheid zou zijn, wat dan?’

5. Tranparantie vraagt om ‘leiderschap 2.0’

Eosta, distributeur van biologische groente en fruit, ziet transparantie als voorwaarde voor een duurzame business. Dat vereist ook ‘leiderschap 2.0’. “Het veranderen van de wereld moet tussen de oren plaatsvinden. Alleen een beetje dubbelzijdig printen of elektrisch rijden is niet genoeg”, zegt algemeen directeur Volkert Engelsman in een interview.

6. Voorvechters van de energietransitie geven hun visie op de energietransitie

Nederland kent talloze voorvechters van duurzame energie. Ze zetten de energietransitie eigenhandig in gang, door de overstap naar duurzame energie voor consumenten en bedrijven zo gemakkelijk mogelijk te maken. DuurzaamBedrijfsleven ging met hen in gesprek over de belangrijkste ontwikkelingen.

7. De bancaire sector moet haar verantwoordelijkheid gaan nemen

Financials die willen bijdragen aan de strijd tegen klimaatverandering, zetten in eerste instantie in op investeringen in duurzame energie. Dan volgt energie-efficiëntie en als laatste wordt er gesproken over het stoppen met investeringen in de fossiele energiesector. Deze volgorde moet worden omgegooid, stelt Piet Sprengers, hoofd duurzaamheidsbeleid en -onderzoek bij ASN Bank in een interview.

8. Jonge bedrijven schudden het bedrijfsleven op

Succesvolle startups worden ‘scale-ups’. Groei in combinatie met onbevangenheid en torenhoge ambities kunnen tot bijzonder resultaten leiden. “Het gaat om heel ver in de toekomst kijken, om daar vervolgens stap voor stap naar toe te werken”, stelt Merien ten Houten, medeoprichter van Amber Mobility in een interview.

9. Complexe vraagstukken vragen om een integrale aanpak

Integrale oplossingen, waarin de krachten van verschillende disciplines slim gecombineerd worden, zijn essentieel in bijvoorbeeld de energietransitie. Energiebedrijf en technisch dienstverlener Engie richtte daar zelfs een apart bedrijf voor op. Lees nu hoe EVIS grotere slagen denkt te kunnen maken in de transitie naar een duurzame samenleving.

10. Ondernemerschap kan bedrijven verbeteren en verduurzamen

Vanuit ondernemerschap bijdragen aan een betere wereld. Dat is de visie van adviesbureau dutch. In een interview met oprichter Meino Zandwijk lees je hoe dutch dit toepast op grote en kleine bedrijven en welke vorm van leiderschap daarvoor nodig is.

Lees de hele editie van het magazine 'Future Cities' hier.