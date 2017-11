Er is meer ambitie, leiderschap en samenwerking nodig om klimaatverandering tegen te gaan. Dat zei António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN), woensdag tijdens de Klimaattop in Bonn.

“Het is onze plicht – naar elkaar en naar toekomstige generaties – om de ambities te verhogen. We moeten meer doen op vijf actiegebieden: emissies, adaptatie, financiën, partnerships en leiderschap”, zei Guterres tijdens de opening van de ‘high-level segment’ van de Klimaattop, zo meldt het UN News Centre.

Op de bijeenkomst waren ministers uit de hele wereld en vijfentwintig staatshoofden en regeringsleiders aanwezig, onder wie de Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron. Vanuit Nederland was Eric Wiebes, minister van Economie en Klimaat aanwezig.

Emissiereductie

Wat betreft emissiereductie drong de VN-chef er bij de aanwezige afgevaardigden op aan om de 2020-herziening van de Nationally Determined Contributions (NDC’s) te gebruiken om de emissiekloof in 2030 te dichten. De NDC’s zijn de maatregelen die de deelnemende landen van het Klimaatakkoord zullen treffen om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast benadrukte Guterres het belang van klimaatmitigatie, waarbij hij opriep tot adaptiemaatregelen en de versterking van veerkracht.

“We moeten stoppen met het inzetten op een onhoudbare toekomst die besparingen en maatschappijen in gevaar brengt. Als we de economische voordelen van het vermijden van de verwoesting als gevolg van klimaatverandering toevoegen, zou het bruto binnenlands product (bbp) in 2050 met 5 procent stijgen”, aldus Guterres.

My message to world leaders @COP23 today in Bonn: against climate change, we must go further and faster together. @UNFCCC pic.twitter.com/mOeBA49rAh — António Guterres (@antonioguterres) November 15, 2017

Klimaatvriendelijke ontwikkeling

Volgens de secretaris-generaal moet de wereld één simpele regel adopteren: “Als grote infrastructuurprojecten niet groen zijn, dan moeten ze geen groen licht krijgen. Anders raken we de komende decennia verstrikt in slechte keuzes. Het slimme geld is nodig voor investeringen in klimaatvriendelijke ontwikkeling.”

Daarnaast stelde hij dat voor meer ambitie meer actiecoalities in verschillende sectoren nodig zijn. “We moeten alle actoren betrekken – nationale, regionale en lokale overheden, filantropen, investeerders en consumenten – in de transformatie naar een lage-emissie-economie.”

Tot slot gaf Guterres de aanwezigen nog een politiek advies mee: “Wees moedig in jullie beslissingen, zowel in Bonn als thuis. Toon wijsheid door te investeren in de kansen van de toekomst. Toon compassie in het geven om wat voor soort wereld we bouwen voor onze kinderen.”

Klimaatakkoord Parijs

De Klimaattop in Bonn, die nog tot vrijdag duurt, vindt een jaar na de inwerkingtreding van het Klimaatakkoord van Parijs plaats. In het akkoord hebben landen afgesproken om de opwarming van de aarde te reduceren tot maximaal 2 graden Celsius. Inmiddels hebben 197 landen zich achter het Klimaatakkoord geschaard.

Het laatste land dat heeft toegezegd het klimaat te willen ondertekenen, is Syrië. De beslissing van het land, waar momenteel een burgeroorlog woedt, zorgt ervoor dat de Verenigde Staten het enige land is dat zich niet achter het Klimaatakkoord schaart, mits president Trump zijn beslissing om zich terug te trekken uit het akkoord ook daadwerkelijk doorvoert.