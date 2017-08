Het nieuwe DuurzaamBedrijfsleven Magazine is uit! Met als thema Future Transport & Mobility. In dit magazine belichten we duurzaam vervoer van personen en van vracht over water, door de lucht en over land.

CEO Roger van Boxtel van NS vertelt hoe het spoor bijdraagt aan verduurzaming van het totale woon-werkverkeer. We geven antwoord op de vraag: hoe duurzaam is LNG eigenlijk? Truck platooning is volop in het nieuws en lijkt nu echt door te breken. De ‘TomTom van de scheepvaart’ maakt de grote vaart efficiënter en duurzamer. Zelfrijdende auto’s zijn al lang geen gimmick meer.

Een terugkerend item is onze ‘Business Check-up’, waarin we business cases en innovaties langs de maatlat leggen. In dit nummer bekijken we de business case van de herbruikbare raketten van SpaceX en de klapcontainer van Holland Container Innovations.

In het 68 pagina’s tellende magazine komt bovendien een groot aantal achtergronden en analyses terug die niet eerder op ons online platform verschenen.

Gratis download

Nieuwe Insider Members van DuurzaamBedrijfsleven kunnen het magazine gratis downloaden. Zij krijgen het magazine ook toegestuurd. Onze Premium Members krijgen alle edities toegestuurd. Zij hebben bovendien altijd toegang tot de online-edities van het magazine. Daarnaast bieden we het brede bedrijfsleven nog meer handelingsperspectief door het magazine toe te sturen aan een selectieve doelgroep van beslissers in het bedrijfsleven.

Dit jaar biedt DuurzaamBedrijfsleven Media bovenop het dagelijkse nieuwsaanbod verdieping met zeven themamaanden rondom sector-overstijgende trends en ontwikkelingen. Alle invalshoeken komen aan bod op ons online platform, sociale media, in het radioprogramma DuurzaamBV Radio en in DuurzaamBedrijfsleven Magazine.

Future Cities

Editie #4 van DuurzaamBedrijfsleven Magazine komt uit in juni en is het eindproduct van onze themamaand Future Cities. Steden oefenen een enorme aantrekkingskracht uit op de groeiende wereldbevolking. Maar ze zijn ook kwetsbaar. Tijdens de themamaand Future Cities bouwen we de duurzame, leefbare en productieve stad van de toekomst op.