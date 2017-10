DuurzaamBedrijfsleven Media staat in november in het teken van Future Food & Health. Tijdens deze themamaand zetten we de trends op gebied van duurzame voedselproductie voor het voeden van een groeiende wereldbevolking op een rij.

De wereldbevolking groeit in hoog tempo naar 9 miljard mensen in 2050. Om die groei bij te benen, moet de industrie tegen die tijd minstens 50 procent meer voedsel produceren dan nu. Voor in steden, waar in 2050 naar schatting 70 procent van de wereldbevolking woont, is een constante aanvoer van gezond voedsel noodzakelijk.

Daarbij staat een gezond en gevarieerd dieet centraal. Dat dieet is idealiter geproduceerd met een zo laag mogelijke milieubelasting, waarbij biodiversiteit en ecosystemen worden beschermd en gerespecteerd. Voor opschaling van een dergelijk gezond en duurzaam dieet is vervolgens opschaling belangrijk. Daarom is het zaak dat voeding en productiesystemen eerlijk, betaalbaar en toegankelijk zijn.

Een integrale aanpak dus, die moet leiden tot een toekomstbestendig wereldwijd voedselsysteem.

Tijdens de themamaand Future Food & Health in november bekijken we hoe bedrijven hieraan kunnen bijdragen. Deze artikelen moet je alvast gelezen hebben.

De ‘echte prijs’ van groente en fruit

Eosta, distributeur van biologische groente en fruit, ziet transparantie als voorwaarde voor een duurzame business. Dat vereist ook ‘leiderschap 2.0’. “Het veranderen van de wereld moet tussen de oren plaatsvinden. Alleen een beetje dubbelzijdig printen of elektrisch rijden is niet genoeg”, zegt algemeen directeur Volkert Engelsman.

Daarnaast moet de keten toe naar een nieuwe winstdefinitie, vindt hij: Profit 2.0, waarbij de kosten van People & Planet worden ingecalculeerd. “We ontkomen er niet aan om te kijken naar de toekomst”, aldus Engelsman.

Lees het interview met Engelsman hier: Hoe Eosta de keten naar een nieuwe winstdefinitie leidt

Software maakt complexe supply chains inzichtelijk

Cacao, koffie en kleding: complexe supply chains met veel schakels. Het Arnhemse softwarebedrijf ChainPoint maakt deze en andere ketens traceerbaar. Dat moet leiden tot efficiëntie en duurzaamheid. “Ieder bedrijf heeft een supply chain, dus ook een impact. Eerstelijns leveranciers zijn nog wel te managen, maar de echte impact vindt daarachter plaats, ver weg van de fabriek”, zei Peter Derksen, toenmalig marketing & communications manager van ChainPoint, in dit artikel.

Om ook die impact op te sporen en te verkleinen, helpt ChainPoint bedrijven met het transparant maken van hun keten. “We nemen de hele keten onder de loep; van boer tot aan de consument.” Dat doet het bedrijf voor klanten die actief zijn in verschillende wereldwijde leverketens, van cacao, koffie, thee, bananen, groente en fruit tot katoen, kleding, hout, veevoer en veeteelt.

Zo verminderen supermarkten voedselverspilling

Voedselverspilling vindt plaats over de gehele keten: van het moment dat voedsel geproduceerd wordt, tot het moment dat het in de koelkast (en vaker dan niet de prullenbak) van de consument belandt. Gelukkig zijn er talloze initiatieven, in elke schakel van de keten, die het probleem op innovatieve wijze proberen op te lossen.

Er is een belangrijke rol weggelegd voor supermarktketens bij het bewust maken van de consument, stelt Marieke Doolaard, van Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL): “Hoe help je de consument bij het maken van de juiste keuzes? Supermarkten prijzen bijvoorbeeld producten af of verspreiden hulpmiddelen zoals het Eetmaatje of het slimme boodschappenblokje. Dat klinkt misschien minimaal, maar het heeft wel degelijk invloed. Als je bijvoorbeeld een boodschappenlijstje maakt, en daardoor alleen koopt wat je echt nodig hebt, ga je automatisch verspilling tegen. Supermarkten bedenken continu initiatieven om de consument te helpen ook minder voedsel te verspillen.”

Lees de hele special hier: De sleutelrol van supermarkten in bestrijding voedselverspilling

Algoritmes zetten bijvangst op de kaart

Het Belgische bedrijf Foodpairing verzamelt geur- en smaakdata van ingrediënten, die met behulp van algoritmes bij elkaar worden gebracht. Dat levert verrassende combinaties op, waarin ook onbekende, maar duurzame voedingsmiddelen een kans krijgen.

“Hiermee kunnen we mensen inspireren om ook met ecologische en minder bekende producten aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld met delen van een varken of rund of van groente en fruit, zoals schillen en bladeren, die normaal niet worden gebruikt. Dat leidt tot minder verspilling. Maar we zien ook kansen voor insecten, algen en bijvangstvis”, aldus Marie Haspeslagh van Foodpairing.

Lees hier het hele interview: Hoe algoritmes bijvangst en zeewier op de kaart zetten

Eerste Floating Farm komt in Rotterdam

Als het aan de initiatiefnemers van Floating Farm ligt, lopen er binnenkort koeien op het water van de Rotterdamse Merwe4haven. De koeien worden tegen die tijd gehouden op de eerste drijvende boerderij ter wereld. De initiatiefnemers van de Floating Farm spelen in op de toenemende vraag naar voedsel in de stad.

“Niet alleen in Nederland, maar overal ter wereld trekken mensen naar de stad. Die verschuiving gaat de komende jaren door”, zegt Peter van Wingerden, directeur van Beladon, dat is gespecialiseerd in bouwen op water. “Omdat een mens drie keer per dag moet worden gevoed, komt er vanuit die steden een ongelooflijk grote vraag naar gezonde voeding, zowel vanuit bevolkings- als welvaartsgroei.”

Lees hier het hele artikel over de Floating Farm: De Floating Farm als blauwdruk voor lokale voedselproductie.