Wat is er nodig om het voedselsysteem te verduurzamen? Welke innovaties dragen bij aan de verlaging van de milieuvoetafdruk door de hele keten heen? Dit whitepaper toont de belangrijkste ontwikkelingen en kansen.

De wereldbevolking groeit in hoog tempo naar 9 miljard mensen in 2050. Om die groei bij te benen, moet de industrie tegen die tijd minstens 50 procent meer voedsel produceren dan nu. Vooral in steden, waar in 2050 naar schatting 70 procent van de wereldbevolking woont, is een constante aanvoer van gezond voedsel noodzakelijk.

Daarbij staat een gezond en gevarieerd dieet centraal. Dat dieet is idealiter geproduceerd met een zo laag mogelijke milieubelasting, waarbij biodiversiteit en ecosystemen worden beschermd en gerespecteerd. Voor een gezond en duurzaam dieet voor iedereen is opschaling belangrijk. Daarom is het zaak dat voeding en productiesystemen eerlijk, betaalbaar en toegankelijk zijn.

Een integrale aanpak dus, die moet leiden tot een toekomstbestendig wereldwijd voedselsysteem. Tijdens de themamaand Future Food & Health in november gaat DuurzaamBedrijfsleven hier verder op in, met nieuws, achtergronden en interviews.

In dit whitepaper richt DuurzaamBedrijfsleven zich vooral op de milieukant van het voedselsysteem. Hoe kan de milieuvoetafdruk van voedselproductie, -verwerking, -distributie en -consumptie worden verlaagd? Dit whitepaper biedt een overzicht van de ontwikkelingen en innovaties in de voedselsector die daaraan bijdragen.

Inhoud whitepaper

In dit whitepaper komen verschillende experts aan het woord, bieden infographics de nodigde verdieping en verbinden we de actualiteit aan overkoepelende trends en ontwikkelingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

De voedselsector in feiten en cijfers

Bio vs. hightech

Van landbouw naar biochemie

Nieuwe generatie consumenten

Duurzame koplopers

Innovaties die de voedselketen verduurzamen



