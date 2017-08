De informatie die jij nodig hebt, op het moment dat het jou uitkomt. Vanaf nu kun je nieuwsbrieven samenstellen met de sectoren en thema’s die voor jou belangrijk zijn.

Sinds de lancering van onze nieuwe website, begin 2015, hebben bijna 10.000 members zich aangemeld. We zijn hier erg tevreden over, omdat we onze verhalen en voorbeelden van succesvolle duurzame innovaties bij zoveel mogelijk mensen onder de aandacht willen brengen.

We hebben gemerkt dat onze nieuwsbrieven een belangrijke reden zijn voor onze lezers om zich aan te melden als lid. Zij hebben de keuze uit een dag-, week- of maandnieuwsbrief.

We hebben iets heel bijzonders voor je gebouwd

Om onze members nog beter van dienst te zijn, hebben we onze nieuwsbrieven vanaf de grond opnieuw ontworpen, om jou als lezer nog beter van dienst te zijn met een nieuwsbrief op maat. Vanaf nu is er de mogelijkheid om zelf te bepalen over welke sectoren je een nieuwsbrief ontvangt en met welke frequentie we je die updates sturen.

Voor onze Free Members hebben we nu naast de algemene weeknieuwsbrief ook de dag- en maandbrief toegankelijk gemaakt. Je kunt zelf kiezen of je deze algemene nieuwsbrief wil ontvangen en met welke frequentie. Natuurlijk kunnen ook Insider en Premium Members deze nieuwsbrief instellen.

Sectoren en thema's

Daarnaast hebben we ook iets heel bijzonders voor je gebouwd. Je kunt voortaan nieuwsbrieven samenstellen met de sectoren en thema’s die voor jou belangrijk zijn. Ook hier kun je weer kiezen met welke frequentie je deze in je inbox wil ontvangen.

Normaalgesproken is deze tailormade nieuwsbrief alleen beschikbaar voor onze Premium Members. Als Free Member of Insider heb je nu echter ook de mogelijkheid om te testen of dit nieuwe informatieproduct iets voor je is. Je kunt onze nieuwsbrief op maat nu namelijk een maand lang gratis en zonder verplichting testen.

Zo simpel werkt het:

Je kiest per categorie die je interessant vindt of je er per dag, week of maand een mail over wil ontvangen

De gekozen categorieën per frequentie combineren we tot één Premium Update in je inbox, omdat je dagelijks al genoeg e-mails ontvangt

De Premium Updates ontvang je altijd aan het einde van de middag

Je kunt de samenstelling en frequentie van de Premium updates altijd wijzigen

Na 1 maand loopt je proefperiode automatisch af. We bieden je dan aan om Premium Member te worden en te profiteren van alle features die we te bieden hebben

Ga naar de nieuwsbrieven

We zijn zelf nogal trots op deze nieuwe functionaliteit, maar het draait natuurlijk allemaal om hoe we jou als gebruiker zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn. We zijn daarom erg benieuwd naar je ervaringen met onze nieuwe nieuwsbrieven. Heb je vragen, opmerkingen of tips? Laat het ons dan weten. Veel succes!

Namens het hele team van DuurzaamBedrijfsleven,

Erik Verheggen

Hoofdredacteur