Op 12 september vond het allereerste DuurzaamBedrijfsleven Transitiediner plaats. Ongeveer veertig gasten uit het bedrijfsleven hadden hier de kans om nieuwe verbanden te leggen.

In het futuristische gebouw van restaurant Vork & Mes, dat uitkijkt over het Haarlemmermeerse bos en de moestuin van het restaurant zelf, genoten partners en relaties van DuurzaamBedrijfsleven van een heerlijk diner.

Ons doel was de kwaliteit van de ontmoeting, tussen mensen die het verschil maken. En dat is prima gelukt, al zeggen we het zelf. Gedurende vier gangen keken we samen terug op prestaties en lessen uit het verleden en plannen en ambities voor de toekomst.

Uit ervaring weten we inmiddels dat alle evenementen die we organiseren op een of andere manier tot nieuwe verbanden, samenwerkingen en contacten leiden. En we hopen van harte dat dat ook nu weer het geval zal zijn! We vonden het een geslaagde, gezellige avond. Met dank aan alle aanwezigen en het team van Vork & Mes. Dus: wordt vervolgd!

Bekijk ook onderstaand videoverslag van deze avond: