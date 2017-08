Avocado’s zijn een hype bij consumenten, maar ook wetenschappers kijken met belangstelling naar de vrucht. Er blijkt een goudmijn aan nuttige stoffen in te zitten.

De onderzoekers hebben hun resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst van de American Chemical Society.

Avocado’s blijken allerlei nuttige chemische stofjes te bevatten. Niet in het vruchtvlees, de schil of de pit, maar in het velletje dat om de schil heen zit. Volgens de wetenschappers kunnen deze stoffen gebruikt worden voor nieuwe kankermedicijnen en om hartziekten te genezen.

Voor het onderzoek hebben de wetenschappers driehonderd velletjes van avocadopitten gedroogd en tot poeder gemalen. Uit dat poeder wisten zij drie theelepeltjes olie te onttrekken. In die olie bleken 116 stoffen te zitten die niet in andere delen van de avocado voorkomen.

Stoffen

Onder deze stoffen is behenyl alcohol, dat veel wordt gebruikt in antivirale middelen. Ook stoffen die groei van tumoren tegengaan en het ‘goede’ cholesterol HDL.

In de was die de wetenschappers uit de zaadvelletjes wisten te onttrekken, bleken daarnaast weekmakers en componenten die gebruikt kunnen worden in cosmetica en voedseltoevoegingen aanwezig te zijn.

De volgende stap is de ontwikkeling van nieuwe medicijnen met minder bijwerkingen uit deze stoffen, aldus de onderzoekers.