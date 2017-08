Total Corbion is begonnen met de levering van polymelkzuur-bioplastic (PLA) van gecertificeerde suikerbiet.

Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De gebruikte grondstoffen voldoen aan de ‘Chain of Custody’ certificeringseisen van de organisatie Bonsucro. Dat betekent dat de telers werken volgens principes van duurzame landbouw en dat de herkomst volledig transparant is.

Total Corbion is een eind 2016 opgerichte joint venture van de twee naamgevende bedrijven en is gevestigd in Nederland. Om uitbreiding mogelijk te maken, bouwt het concern in Thailand een nieuwe fabriek met een productiecapaciteit van 75.000 ton per jaar.

Biobased

PLA is een biobased en biologisch afbreekbaar polymeer op basis van hernieuwbaar suiker of zetmeel, dat via fermentatie in melkzuur worden omgezet. PLA wordt vooral toegepast in verpakkingsmateriaal voor voedingsproducten en in wegwerpbestek en -textiel. Maar PLA vindt zijn weg ook naar de olie- en gasindustrie, de elektronicasector, de auto-industrie en het 3D-printsegment.

PLA is een snelgroeiend segment in de polymerenmarkt. Volgens Corbion komt de gemiddelde jaarlijkse groei tot aan 2025 op 10 procent tot 15 procent.

Bonsucro publiceerde deze maand een whitepaper over de kansen en uitdagingen voor duurzaamheid in de Thaise suikerbietenindustrie.

