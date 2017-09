AkzoNobel heeft vandaag in Ashington in het Verenigd Koninkrijk zijn nieuwe fabriek geopend. Volgens het concern is het de duurzaamste verffabriek ter wereld.

De hightech fabriek heeft meer dan €100 mln gekost en is de grootste investering ooit voor AkzoNobels Decorative Paints-organisatie, meldt het bedrijf in een persbericht.

De fabriek wordt het nieuwe productiecentrum voor Dulux, AkzoNobels bekendste en wereldwijd verkrijgbare verfmerk.

Energiebesparend

Het productieproces is water-, afval en energiebesparend en maakt gebruik van verschillende hernieuwbare energiebronnen, waaronder biomassa en zonnecellen. Naar schatting is de CO2-voetafdruk per liter verf die geproduceerd wordt hierdoor 50 procent lager in vergelijking met de productiefaciliteiten die de fabriek vervangt, zegt AkzoNobel.

"Dit is een belangrijke investering in het Verenigd Koninkrijk - een strategische markt voor ons - en een belangrijke mijlpaal voor AkzoNobel," aldus de nieuwe CEO van het bedrijf, Thierry Vanlancker. "Om onze leiderschapspositie te behouden en te vergroten, blijven wij investeren in zeer innovatieve en duurzame productiefaciliteiten en hiermee in de beste producten voor onze klanten."

"Onze groeistrategie is erop gericht dat we de verf- en coatingsindustrie blijven leiden, zowel in termen van sterke merken als in de meest geavanceerde technologieën."

CO2-reductie

De nieuwe fabriek heeft de capaciteit om de huidige productieniveaus van AkzoNobel in het Verenigd Koninkrijk te verdubbelen tot 200 miljoen liter per jaar. Dit is ongeveer genoeg verf om elke woonkamer, badkamer en keuken in het VK van kleur te voorzien. Met een oppervlakte van 100.000 vierkante meter heeft de fabriek ook de ruimte om verder te groeien en toekomstige groeiplannen te ondersteunen.

Ruud Joosten, COO van AkzoNobels Paints en Coatings business: "Ashington waarborgt onze toekomst als fabrikant van innovatieve producten, waaronder verf die de luchtkwaliteit verbetert, energie-efficiëntie verhoogt en beschermt tegen bacteriën. We hebben de best beschikbare technologie die wereldwijd aanwezig is geselecteerd, verbeterd en onder één dak geplaatst. Deze fabriek is hierdoor een belangrijke stap voorwaarts voor de gehele industrie."

Alle productieprocessen in de fabriek worden aangestuurd door een geïntegreerd computersysteem. Dit betekent dat elke activiteit - van het bestellen van grondstoffen tot de verzending van de verven - gestart kan worden zonder de tussenkomst van een operator. Dit betekent dat het productiesysteem zeer flexibel is en de fabriek verf kan produceren uit het hele AkzoNobel-assortiment.