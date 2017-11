Engie Services heeft een nieuw concept ontwikkeld, dat het mogelijk maakt om snel tussen productieprocessen te schakelen: 'Robot-in-a-day'. Sinds halverwege het jaar kunnen bedrijven uit de maakindustrie de robots huren in de Smart Factory van Technologies Added in Emmen.

De 'slimme fabriek' is optimaal ingericht met de inzet van flexibele en programmeerbare robots. "Het vernieuwende aan het concept is dat de robots zodanig snel geprogrammeerd kunnen worden dat ze al binnen een paar uur of maximaal een dag aan het werk kunnen worden gezet", vertelt een woordvoerder van Engie Services.

Zowel ambitieuze startups als gevestigde nationale en internationale bedrijven kunnen productiecapaciteit huren. Tijdens piektijden in productie is het inhuren van extra productiecapaciteit mogelijk.

Smart Industry

Het huren van de robots levert besparingen in tijd en kosten op. De gebruikelijke intensieve (her-)programmeringstijden van robots zijn vaak een struikelblok voor producenten. Met het ‘robot-in-a-day’ concept wordt de ombouwtijd van productielijnen verminderd met een factor die oploopt tot driehonderd, stelt Engie. Door het snelle schakelen wordt downtime ook zoveel mogelijk voorkomen.

Voor MKB bedrijven is het concept ook interessant omdat gebruik ervan geen grote investeringen vergt. Voor deze partijen is het vaak een te hoge drempel om zelf te investeren in robotica voor het productieproces. Hierdoor ontstaat het gevaar dat processen uit Nederland verdwijnen.

Slimme robotica

"Voor Technologies Added is de inzet van slimme robotica oplossingen een onmisbaar onderdeel om concurrerend in Nederland te produceren", zegt Marco van Schaik, projectmanager bij Technologies Added. Hij vervolgt: "Gekoppeld met onze geavanceerde productielijnen, zijn we in staat om de kwaliteit te verhogen, flexibiliteit te garanderen en significant efficiënter te produceren.

Het concept speelt ook in op andere marktonwikkelingen. Zo vraagt een toename in gepersonaliseerde- en seizoensproductie om steeds meer flexibiteit. Gepersonaliseerde productie betekent vaak kleinere productieseries, terwijl bij seizoensproductie grote pieken kunnen onstaan.

De Smart Factory is gevestigd in de voormalige armaturenfabriek van Philips. Technologies Added biedt hier een centrale productieomgeving voor verschillende technologiebedrijven die een duurzaam partnership willen aangaan.