Ballast Nedam Development voorziet nieuwe woningen niet meer van een gasaansluiting. Dit besluit sluit aan bij de Sustainable Development Goals Charter van de Verenigde Naties die het bedrijf heeft getekend.

Dit meldt Ballast Nedam Development in een persbericht.

Met het besluit geeft het bedrijf invulling aan de Nederlandse doelstelling om in 2050 geheel gasloos te zijn. Het Ballast Nedam Development hoopt anderen te motiveren om ook stappen te zetten in het verduurzamen van Nederland.

Duurzaamheid versnellen

“We zijn heel vaak nog bezig om de negatieve impact van ons handelen te minimaliseren,” zei commercieel Onno Dwars directeur van Ballast Nedam Development in een eerder interview met DuurzaamBedrijfsleven.

“Ik denk dat het interessant wordt als we een actieve houding aannemen om duurzaamheid te versnellen. Als we eenmaal de mindset hebben veranderd, dan kan de sector grote stappen maken op het gebied van duurzaamheid en zo de positieve impact gaat maximaliseren.”

Podcast met Onno Dwars

Onno Dwars was studiogast in DuurzaamBV Radio. In onderstaande podcast vertelt hij over zijn visie op de gebouwde omgeving en hoe de bouwsector het misverstand over duurzaamheid kan rechtzetten.