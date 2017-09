Isolatie van spijkerbroeken, hergebruikt meubilair en een demontabel ontwerp. Dat zijn slechts een paar van de circulaire initietieven die te vinden zijn in Circl, het circulaire paviljoen van ABN Amro dat vandaag haar deuren opent.

ABN Amro deelt in het rapport ‘Toekomstbestendig vastgoed bouwen: Aan de slag met circulaire verdienmodellen’ haar ervaringen tijdens de bouw van Circl. Ook geeft de bank haar visie op de kansen die de circulaire economie biedt in de bouw- en vastgoedsector en welke nieuwe verdienmodellen er nu en in de toekomst mogelijk zijn. Door zelf circulair te bouwen gelooft ABN Amro dat zij haar klanten beter over circulariteit kan adviseren.

In het paviljoen zijn vergaderruimtes, een restaurant, een rooftop bar en een expositieruimte gevestigd.

Missie 2030

ABN Amro wil bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving en heeft haar duurzaamheidsambities vastgelegd in Missie 2030. “Daarmee zet de bank vol in op verduurzaming van woningen en kantoren, waarvoor ze ook leningen verstrekt. Ook wil ze het vastgoed in eigen gebruik per 2030 naar gemiddeld energielabel A hebben gebracht,” zegt CEO Kees van Dijkhuizen. “Door circulaire verdienmodellen toe te passen en te faciliteren willen we nog meer bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving.”

