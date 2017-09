Isolatie van spijkerbroeken, hergebruikt meubilair en een demontabel ontwerp. Dat zijn slechts een paar van de circulaire initiatieven die te vinden zijn in Circl, het circulaire paviljoen van ABN Amro dat vandaag zijn deuren opent.

Het gebouw ruikt nieuw, maar veel van de gebruikte materialen zijn verre van ongebruikt. De houten vloer bestaat uit afvalhout afkomstig van barkrukken tot oude kloostervloeren. De raamkozijnen van de vergaderruimten komen uit een oud kantoor van Phillips en het isolatiemateriaal is gemaakt van oude spijkerbroeken van werknemers: circa 16.000 oude kledingstukken zijn in het pand verwerkt.

Hergebruikt of recyclebaar

Volgens communicatieadviseur Erna Lammers zijn er bij het materiaalgebruik twee focuspunten: het materiaal moet of al zijn gebruikt of herbruikbaar zijn. De kozijnen van de buitenramen zijn bijvoorbeeld voorzien van een speciale coating in plaats van verf. Dit maakt omsmelting tot nieuwe producten gemakkelijker.

Het houten skelet van het gebouw is van nieuw lokaal larikshout. De balken zijn breder dan noodzakelijk, zodat deze kunnen worden gerecycled. Wanneer het pand wordt gesloopt kunnen de balken worden afgeschaafd en worden gebruikt als standaard formaat planken.

Verlichting op gelijkstroom

In Circl wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de stroom die de zonnepanelen aan de gevel leveren. Hierbij wordt de stroom niet omgezet in wisselstroom, maar direct gebruikt. Dit levert energiewinst op. In de omschakeling van gelijkstroom naar wisselstroom gaat namelijk energie verloren.

Deze innovatieve plannen leveren ook uitdagingen op: veel apparaten zijn ingericht op wisselstroom. Zo wilde het restaurant graag koelkasten die op gelijkstroom werkten, maar de partij kon geen bedrijf vinden die dit wilde of kon regelen.

Op deze manier biedt de bouw van het paviljoen een goed beeld van wat al mogelijk is en waar nog kansen liggen wat duurzaamheid betreft. Het sluit aan bij het idee van Circl als een living lab, waarin bedrijven en de gemeenschap circulariteit in de praktijk kunnen brengen.

Kennisdeling

Volgens Directeur Customer Experience Mark van Rijt gaat circulaire economie over delen. Daarom wil de bank haar ervaringen opgedaan bij de bouw van Circl delen volgens het right to copy-principe. Zo kunnen anderen leren van de ervaringen van ABN Amro. In het rapport ‘Toekomstbestendig vastgoed bouwen: Aan de slag met circulaire verdienmodellen’ zijn de ervaringen van de bank opgetekend.

Ook geeft ABN Amro hierin haar visie op de kansen die de circulaire economie biedt in de bouw- en vastgoedsector en welke nieuwe verdienmodellen er nu en in de toekomst mogelijk zijn. Door zelf circulair te bouwen gelooft de bank dat zij haar klanten beter over circulariteit kan adviseren. “De circulaire economie kan goed renderen,” denkt Van Rijt.

Missie 2030

ABN Amro wil bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving en heeft haar duurzaamheidsambities vastgelegd in Missie 2030. De bank zet in op verduurzaming van woningen en kantoren. Ook wil ABN Amro het vastgoed in eigen gebruik per 2030 naar gemiddeld energielabel A hebben gebracht.

Het pand van ABN Amro in Alkmaar is energieneutraal, ondanks dat het uit de jaren zestig komt. “Wij zijn al heel veel jaar bezig met het verduurzamen van onze panden. Als je duurzaamheid belangrijk vindt dan moet je het goede voorbeeld geven,” concludeert vice-voorzitter en Chief Innovation en Technology Officer Johan van Hall.

Met Circl wil de bank haar duurzame ambities benadrukken. Een bank anno nu draait niet meer alleen om money making, maar heeft ook een plaats in de maatschappij, zegt CEO Kees van Dijkhuizen tijdens de opening: “Ik ben ongelooflijk trots op het resultaat.”

