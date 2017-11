In 2020 is 10 procent van alle huurdaken in Nederland voorzien van zonnepanelen. Dat is de doelstelling van een aantal landelijke woningcorporaties. Daartoe ondertekenden zij de 'zonne-belofte'.

Dat meldt Sungevity in een persbericht.

Woningcorporaties zetten zich in voor verduurzaming van de woningvoorraad. Verschillende landelijke woningcorporaties ondertekenden de intentieverklaring tijdens het inspiratie-event in de Circl, waar de ‘huurdakrevolutie’ is gelanceerd. In 2020 moeten er circa 1,5 miljoen extra zonnepanelen zijn geïnstalleerd.

Uitdaging voor huursector

De gebouwde omgeving veroorzaakt een derde van de CO2-uitstoot in Nederland. Daarom kan verduurzaming van gebouwen een belangrijke rol spelen bij de oplossing van het klimaatprobleem. Daar ligt een grote kans voor woningcorporaties: nu is slechts 2 procent van de huurdaken voorzien van zonnepanelen. In 2020 moet dit zijn toegenomen naar 10 procent.

Huurdakrevolutie

De Huurdakrevolutie is een initiatief van zonnepanelenleverancier Sungevity en INNAX een bedrijf dat gebouwen verduurzaamd. Onder andere woningcorporaties Ymere, de Alliantie, GroenWest en Domesta hebben aangegeven dat zij vol willen inzetten op zonnestroom.

Deze woningcorporaties zijn al langer bezig met deze ambitie. Zo installeerde De Alliantie recentelijk zonder externe financiering zonnepanelen op huurwoningen in Almere en biedt Ymere kosteloos zonnepanelen aan huurders aan.

