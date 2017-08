Meer dan 310 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina krijgen in totaal meer dan 416.000 zonnepanelen op het dak. De panelen wekken samen meer dan 20 procent van de stroom voor de Nederlandse productielocaties en kantoren van FrieslandCampina op, vergelijkbaar met de stroombehoefte van 33.000 huishoudens.

De installatie van de zonnepenalen wordt uitgevoerd door GroenLeven Heerenveen, meldt FrieslandCampina in een persbericht. De plaatsing van de zonnepanelen kwam tot stand door de toekenning van een SDE+-subsidie van ruim € 200 mln door minister Kamp van Economische Zaken.

Zonnepanelen melkveehouderij

De toekenning is volgens FrieslandCampina een belangrijke stap in diens Solar-programma, gericht op de versnelling van de installatie van zonnepanelen op melkveebedrijven.

Onderdeel van het programma is de ‘dakhuuroplossing’. Deze aanpak richt zich op melkveebedrijven met daken met een oppervlak van meer dan 1.000 vierkante meter. Voor deze bedrijven regelt GroenLeven de installatie, aansluiting, monitoring, financiering, garanties en onderhoud van de zonnepanelen.

Voor het beschikbaar stellen van zijn dak krijgt de melkveehouder jaarlijks een vergoeding van € 3 tot € 4 per paneel. Daarnaast kan hij de groene stroom gebruiken zonder zelf te hoeven investeren in zonnepanelen. Ook wordt een deel van de zonnestroom gebruikt voor de elektriciteitsbehoefte van productielocaties en kantoren van FrieslandCampina. De veehouder kan elk jaar besluiten om de installatie en bijbehorende SDE-subsidiegelden over te nemen.

Klimaatneutrale groei

Naast de ‘dakhuuroplossing’ ontwikkelt FrieslandCampina binnen het Solar-programma ook oplossingen voor daken kleiner dan 1.000 vierkante meter.

FrieslandCampina stelt zichzelf tot doel om het elektriciteitsverbruik in de keten volledig te dekken met de productie van duurzame stroom op het boerenerf. Deze ambitie draagt bij aan de doelstelling voor klimaatneutrale groei in 2020. Om de productie van duurzame stroom te stimuleren, krijgen leden-melkveehouders een bonus van € 10 per ton CO2-uitstoot die zij terugdringen. In totaal hebben al meer dan 1.600 leden-melkveebedrijven van FrieslandCampina zonnepanelen.

