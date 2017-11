Elon Musk heeft de gloednieuwe elektrische truck van Tesla onthuld: de Tesla Semi. De truck, die in 2019 in productie wordt genomen, heeft een actieradius van ruim 800 kilometer.

Dat meldt The Verge.

Elektrische truck

Musk nam de presentatie van de truck logischerwijs voor zijn rekening en verraste de aanwezigen met de imposante actieradius van de truck. De verwachtingen waren vooraf dat de Tesla Semi een bereik van tussen de 300 en 500 kilometer zou krijgen. Niet alleen is die beduidend hoger (800 kilometer), maar de elektrische truck laadt volgens Musk bijna 650 kilometer bij binnen 30 minuten.

Tesla betreedt met de Tesla Semi voor het eerst de markt van groot transport, maar is niet de enige met een elektrische truck op de rol. Ook Cummins en Daimler zijn dichtbij de uitrol van een elektrische truck. Toyota is daarnaast zijn waterstoftruck al uitgebreid aan het testen.

Platooning

Musk sloot zijn presentatie af met de onthulling dat de Tesla Semi in ieder geval in staat zal zijn om deels autonoom te rijden. Daarmee zal de truck ook in staat zijn om in platoon-formatie te rijden. Hierbij rijden trucks in konvooiformatie, zodat de luchtweerstand, en daarmee het brandstofverbruik, afneemt. Bij platoons met deels zelfrijdende trucks hoeft in principe alleen de voorste vrachtwagen over een bestuurder te beschikken.

Bekijk de volledige presentatie hier:

Tesla Roadster

Tesla verraste iedereen met een tweede onthulling: een prototype van de Tesla Roadster. Niet alleen het design van de auto werd onthuld, maar ook enkele imposante specificaties. Zo zou de elektrische sportauto beschikken over een batterijpakket van 200 kilowattuur, resulterend in een actieradius van bijna 1.000 kilometer.

De drie elektromotors zijn daarnaast in staat om te accelereren van 0 naar 100 kilometer per uur in slechts 1,9 seconden.

Helaas moeten we nog wel even wachten op de Roadster. Volgens Musk verschijnt de auto in 2020 op de markt.

Bekijk de onthulling hier: