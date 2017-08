Hoe verduurzamen we de mobiliteitssector? Het voor de hand liggende en populaire antwoord is de elektrische auto, maar dat is niet voldoende. Verduurzaming van onze mobiliteit vraagt om bewustwording bij zowel bedrijven als de consument. Technologische innovaties en nieuwe vormen van mobiliteit, van elektrische auto’s tot deelauto’s, hebben immers alleen nut als ze op grote schaal worden omarmd.

In de mobiliteitssector gebeurt er in ieder geval veel op het gebied van duurzaamheid. Dat mag ook wel, want ongeveer 20 procent van de totale CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door de mobiliteitssector.

Elektrische auto’s, waterstofauto’s, deelauto’s, zelfrijdende auto’s: de technologie ontwikkelt zich in rap tempo en biedt grote mogelijkheden tot verduurzaming. Maar om daadwerkelijk stappen te zetten, moeten deze technologieën ook worden omarmd door het grote publiek.

Dit whitepaper biedt een overzicht van de meest interessante en veelbelovende trends, ontwikkelingen en innovaties in de mobiliteitssector. Het benadrukt daarnaast de meest essentiële componenten voor verduurzaming en eventuele bottlenecks.

Inhoud whitepaper

In dit whitepaper komen verschillende experts aan het woord, bieden infographics de nodigde verdieping en verbinden we de actualiteit aan overkoepelende trends en ontwikkelingen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

De rol van het bedrijfsleven

Duurzaam woon-werkverkeer

Elektrificeren van het wagenpark

Elektrische auto’s en de energietransitie

Waterstof vs. elektrisch

Concurrentie als drijfveer voor innovatie

Belang van de laadinfrastructuur

De duurzame factor van zelfrijdende auto’s

