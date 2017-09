Volkswagen gaat elektrische versies aanbieden van al zijn 300 modellen. Deze doelstelling moet in 2030 al behaald zijn. Om dit te bereiken stopt het Duitse automerk een recordbedrag in de ontwikkeling van elektrische auto’s: € 70 mrd.

Dat meldt BBC, naar aanleiding van uitspraken van Matthias Mueller, CEO van Volkswagen, tijdens de Frankfurt Motor Show. “Consumenten willen schone voertuigen en schone lucht. Wij willen daar graag onze bijdrage aan leveren.”

Volkswagen

In eerste instantie verdubbelt Volkswagen het bedrag dat het in de ontwikkeling van emissievrije auto’s steekt, naar € 20 mrd. Dat moet resulteren in tachtig elektrische modellen in 2025. Daarnaast verwacht het batterijen in te kopen voor een bedrag van ten minste € 50 mrd.

Benzine en diesel

Mueller benadrukte daarnaast tegenover BBC dat hij er van overtuigd is dat de benzine- en dieselmotors van Volkswagen nu vrij zijn van schandalen. Hij refereert hier aan het dieselschandaal uit 2015. Toen kwam aan het licht dat dieselmotoren van Volkswagen, door middel van sjoemelsoftware, alleen aan de milieueisen voldeden wanneer de auto werd getest.

Verbrandingsmotoren

Mueller stelde tegelijkertijd dat verbrandingsmotoren nog niet volledig van het podium kunnen verdwijnen, omdat de benodigde infrastructuur voor elektrische auto’s nog niet volledig staat. “Verbrandingsmotoren en elektromotoren zullen voor een bepaalde tijd naast elkaar bestaan. Ik weet niet hoelang die periode zal duren.”

