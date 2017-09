Ook Renault is deze week present op de Frankfurt Motor Show: niet alleen met een conceptauto, maar met een compleet huis. Het automerk voorziet een toekomst waar de auto een integraal onderdeel is van het dagelijks leven. Zo integraal zelfs dat de Renault Symbioz, de conceptauto die deze visie belichaamt, in de toekomst fysiek verbonden kan worden met een huis en er onderdeel van kan uitmaken.

De elektrische en zelfrijdende conceptauto heeft precies hetzelfde interieur als het huis dat Renault tentoonstelt op de Frankfurt Motor Show. Het huis is voorzien van een lift, zodat de conceptauto ook op de tweede verdieping onderdeel kan uitmaken van het interieur. De auto kan fungeren als een open ruimte, maar ook als afgesloten werkplek.

“Studies laten zien dat auto's in stedelijke gebieden 95 procent van de tijd ongebruikt stil staan”, zegt Stéphane Janin, director of concept cars design bij Renault, in het persbericht. “De Renault Symbioz verbindt de auto daarom met thuis. Hierdoor staat de auto weer centraal in de familie en gebruiken de gezinsleden hem intensiever, als mobiele, multifunctionele leefruimte.”

Slim laden

Digitalisering speelt een grote rol in de toekomstvisie van Renault. Het stelt de conceptauto namelijk in staat om slim te laden en ontladen. Als er in de aankomende 48 uur geen reizen gepland staan, blijft er bijvoorbeeld een minimaal hoeveelheid stroom achter in de accu. Bij een weekendje weg op de planning wordt de batterij juist volledig opgeladen.

Zelfrijdend

De Renault Symbioz is volledig ingericht op een toekomst van zelfrijdend vervoer. De auto beschikt dan ook over een groot OLED-scherm, compleet met multimedia-systeem. Daarnaast vouwt het stuur automatisch in het dashboard en worden de gaspedalen ingetrokken als de auto op autonome stand staat. De bestuurders- en passagiersstoel zijn daarnaast in staat om 180 graden te draaien, naar de andere inzittenden toe.

Elektrisch

De innovatieve conceptauto is daarnaast volledig elektrisch en biedt een reëel actieradius van 500 kilometer. Twee elektromotoren zorgen voor een vermogen van 500 kilowatt, waarmee de auto binnen 6 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur accelereert. Het accupakket van 72 kilowattuur kan binnen 20 minuten voor meer dan 80 procent opgeladen worden.

De visie van Renault is er eentje die een blik in de verre toekomst werpt: 2030. Het automerk verwacht dan ook dat de prestaties, actieradius en laadtijd van de auto tegen die tijd nog beter zullen zijn.