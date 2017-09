EasyJet heeft vertrouwen in een toekomst van elektrische vliegtuigen. De luchtvaartmaatschappij heeft de handen ineen geslagen met de Amerikaanse start-up Wright Electric, voor de ontwikkeling van elektrische vliegtuigen. EasyJet verwacht binnen tien jaar vluchten van minder dan twee uur volledig elektrisch te kunnen afleggen.

Dat meldt The Guardian. EasyJet gaat Wright Electric helpen met de commerciële kant van het ontwikkelen van vliegtuigen. Wat is er nodig om een vliegtuig commercieel succesvol te maken?

Elektrisch vliegtuig

Eerder dit jaar liet Wright Electric al weten dat het aan een elektrisch vliegtuig werkt voor 150 passagiers. Het elektrische vliegtuig moet in staat zijn om korte routes af te leggen. Bijvoorbeeld vanuit Londen naar Parijs, Amsterdam, Edinburg of Bristol.

Wright hoopt een elektrisch vliegtuig te ontwikkelen met een actieradius van ruim 500 kilometer. Een dergelijke actieradius zou betekenen dat EasyJet een vijfde van zijn passagiers in de toekomst elektrisch kan vervoeren.

Carolyn McCall, EasyJet’s CEO, in een statement: “Voor de eerste keer in mijn carriere zie ik een toekomst zonder vliegtuigbrandstof voor me. Het is nu een kwestie van ‘wanneer het mogelijk is’, in plaats van ‘of het mogelijk is’.

Wright Electric

Wright Electric claimt dat zijn elektrische vliegtuig 50 procent stiller en 10 procent goedkoper zal zijn dan traditionele vliegtuigen van zijn grootte. De start-up hoopt dat elke korte vlucht over 20 jaar elektrisch is.

EasyJet

Tussen 2000 en 2016 reduceerde EasyJet de CO2-uitstoot per passagier met 31 procent. Met elektrisch vliegen hoopt het de volgende slag te maken.

