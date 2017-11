Lamborghini heeft, in samenwerking met onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), een elektrische superauto ontwikkeld: de Terzo Millennio. Op dinsdag werd het indrukwekkende racemonster onthuld.

De conceptauto weerspiegelt de toekomstvisie van Lamborghini op het gebied van design en technologie, stelt het automerk in een persbericht. De aandrijving van de auto is volledig elektrisch, zonder in te boeten op prestaties.

MIT

Om de toekomst van mobiliteit zo goed mogelijk vorm te geven, sloeg Lamborghini de handen ineen met twee onderzoeklabs van MIT. MIT richtte zich op het ontwikkelen van nieuwe batterijtechnologie en innovatieve materialen.

Zo heeft Lamborghini het doel om traditionele li-ion-batterijen achter zich te laten. Het doel is om zowel de energiedichtheid als de levensduur van energieopslagsystemen te verhogen.

Innovatieve materialen

Ook op het gebied van materiaalgebruik hoopt Lamborghini in samenwerking met MIT slagen te maken. Zo zal het automerk fors inzetten op de ontwikkeling en productie van koolstofvezel-onderdelen, om dit lichtgewicht materiaal naar het volgende niveau te tillen.

Een bijzondere eigenschap van Terzo Millennio is dat hij in staat wordt om zichzelf te repareren. De conceptauto zal schade kunnen herkennen, waarna een proces van zelfreparatie in gang wordt gezet.

Elektromotoren

Elk wiel van de Terzo Millennio is uitgerust met een eigen elektromotor. Dit brengt een belangrijk voordeel met zich mee: het stelt designers namelijk in staat om veel meer in te zetten op aerodynamica bij het design van de auto.