Het Groningse Holthausen Clean Technology heeft een Tesla Model S omgebouwd tot waterstofauto. Door het inbouwen van een aantal brandstofcellen kan de actieradius opgekrikt worden naar wel 1.000 kilometer.

Dat meldt Holthausen in een persbericht.

Waterstof

Het project, genaamd Project Hesla, is een initiatief van Max Holthausen, engineer bij Holthausen Clean Technology. Zijn familiebedrijf is gespecialiseerd in duurzaam gas en levert sinds een aantal jaar ook waterstof. De keuze om een Tesla om te bouwen naar waterstofauto lag voor hem dan ook voor de hand.

Gemakkelijk was het echter niet, vertelt hij: “De auto accepteert namelijk niet dat er stroom van een externe bron komt. Daar moet je aanpassingen in maken. Dat is een groot doolhof.”

Holthausen verwacht dan ook zeker nog twee maanden bezig te zijn voordat de Tesla Model S volledig naar behoren werkt.

Ombouwdienst

Daarna wordt de auto een paar duizend kilometer getest. Vervolgens wil Holthausen dit ook als dienst gaan aanbieden.

Goedkoop zal dit echter niet zijn, stelt het bedrijf in het persbericht. De prijs is afhankelijk van het aantal brandstofcellen dat in de auto wordt gestopt, maar kan zomaar oplopen tot € 70.000.