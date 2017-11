Een betere kwaliteit van leven in de stad en een sterkere concurrentiepositie in de wereld, daaraan kunnen smart cities bijdragen. Ook slimme mobiliteit is een belangrijk onderdeel.

Vanuit die gedachte komen zeshonderd exposanten en zevenhonderd steden samen tijdens het Smart City Expo World Congress (SCEWC), dat van 14 tot en met 16 november plaatsvindt in Barcelona. Dit internationale event richt zich op de strategieën die steden en hun inwoners een impuls kunnen geven.

Daarnaast focust het evenement op de positie van steden als het gaat om het versnellen van transities, onder meer door de ontwikkeling en toepassing van slimme technieken.

Smart City Strategie

Ook Nederland ziet de kansen van smart cities, wat afgelopen jaar resulteerde in de lancering van de Nationale Smart City Strategie, ontwikkeld door de Global Smart City Coalition Community (GSC3). De strategie moet bijdragen aan een betere kwaliteit van leven in steden en een sterkere internationale concurrentiekracht.

Een belangrijk onderdeel van de smart city is mobiliteit. Mensen binnen de stad van A naar B of buiten de stad naar een andere stad vervoeren, zonder in te boeten op leefbaarheid, is een grote uitdaging. Verschillende Nederlandse partijen richten zich op dit vraagstuk. Een aantal van hen is aanwezig op het SCEWC in Barcelona. DuurzaamBedrijfsleven zet een aantal verschillende projecten op een rij:

Autonome voertuigsystemen

Het bedrijf 2getthere, betrokken bij de Nederlandse Smart City Strategie, ontwikkelt autonome voertuigsystemen voor het openbaar vervoer. Het bedrijf is actief in verschillende landen, waaronder Dubai en Singapore. In Barcelona toont het bedrijf drie cases. Een van de cases is een project in Dubai, waar een compleet geautomatiseerd voertuigsysteem van 2getthere het Bluewaters Island voor de kust van Dubai verbindt met het metronetwerk van de stad. Het systeem is in staat om per uur 3.750 passagiers per richting te vervoeren. Uiteindelijk moeten dat er 5.000 per uur worden.

Verder toont het bedrijf het project Rivium 3.0, dat wordt uitgevoerd in Capelle aan den IJssel. De zelfrijdende Parkshuttle van Connexxion, die daar momenteel over een aparte busbaan rijdt, mag in 2018 over de openbare weg gaan rijden. 2getthere, verantwoordelijk voor het systeem, krijgt € 4,25 mln voor vernieuwing van het systeem en uitbreiding van de route.

Masdar City in Abu Dabi is een CO2-neutrale, autovrije stad, waar 2getthere met het Personal Rapid Transit (PRT)-systeem verantwoordelijk is voor duurzame mobiliteit. Het systeem bestaat uit tien zelfrijdende wagentjes, die op aanvraag opereren.

Mobility as a Service (MaaS)

De Metropoolregio Amsterdam wil dat het stedelijk vervoer in de regio in 2025 emissievrij is. Om dat te bereiken, wordt onder meer ingezet op Mobility as a Service (MaaS), waarbij het afnemen van mobiliteitsdiensten belangrijker wordt dan het bezit van een eigen vervoersmiddel.

MaaS werkt toe naar een digitale dienst voor reizigers, die zich via fiets, trein, tram, metro, deelauto en taxi verplaatsen. Daarbij wordt real-time ingespeeld op persoonlijke behoeften en voorkeuren van de reiziger. Onder meer Arcadis, Amsterdam Arena, BeSite en de gemeente Amsterdam zijn bij het project betrokken.

Emissievrij openbaar vervoer in Eindhoven

De stad Eindhoven heeft de grootste vloot van elektrische bussen in Europa. Er zijn reeds 43 elektrische bussen operationeel. Een volledige uitrol staat bovendien op de planning. Als voorloper op het gebied van technologie streeft Eindhoven ernaar om het gehele openbaarvervoerssysteem tegen 2020 emissievrij te hebben gemaakt. Om dit doel te bereiken, worden verschillende maatregelen genomen.

Zo worden op de hoofdtransportassen, die het stadscentrum met omliggende districten en nabijgelegen nederzettingen verbinden, afzonderlijke busstroken aangelegd. Het Eindhovense bedrijf VDL Bus & Coach levert de Citea Electric-bus. De ultrasnelle laadinfrastructuur en batterijsystemen die nodig zijn, worden geleverd door Heliox, eveneens uit Eindhoven. De systemen kunnen een bus in minder dan 6 minuten volledig opladen, wat een rijbereik van meer dan 100 kilometer mogelijk maakt.

Behalve technologische en planmatige innovaties zet Eindhoven ook in op een gedragsverandering van buschauffeurs. De chauffeurs moeten op een bepaalde manier accelereren en remmen, zodat energie kan worden teruggewonnen.

Duurzame last mile in Amsterdam

Het Park & Bike-concept van Next Urban Mobility biedt een duurzaam alternatief voor het last mile-vervoer van bezoekers van de stad Amsterdam. Reizigers kunnen een parkeerplaats buiten het stadscentrum reserveren. Vervolgens stelt Next Urban Mobility op de parkeerplaats een fiets beschikbaar, waarmee de reiziger zijn route door de stad kan vervolgen.

Het systeem wordt momenteel nog getest bij de parkeergarage bij het Olympisch Stadion in Amsterdam. Als de pilot succesvol verloopt, kan de aanpak worden geïmplementeerd in andere parkeerlocaties aan de randen van de stad.