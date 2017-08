In deze uitzending van DuurzaamBV Radio is René Toet, directeur van Climate Neutral Group (CNG), te gast. Toet vertelt hoe CNG bedrijven ondersteunt om klimaatneutraal te ondernemen. Verder komen Nerdalize, Alliander en Fairphone aan het woord. Beluister de podcasts en ontdek meer over restwarmte van servers, circulaire veiligheidskleding en het Convenant Verantwoord Goud.

Uitzending

Podcasts

Joris de Kroon, Alliander: Aanbesteding voor circulaire bedrijfs- en veiligheidskleding

Alliander gaat weer een stapje verder met circulair. Zo start de netbeheerder een aanbesteding voor circulaire bedrijfs- en veiligheidskleding. Doel is duurzame samenwerkingen te creëren. Joris de Kroon, projectmanager bij Alliander, vertelt wat de kansen zijn.

Het belangrijkste nieuws

Erik Verheggen, hoofdredacteur van DuurzaamBedrijfsleven, over het belangrijkste duurzame nieuws van deze week. Energiebedrijven en Uniper stoppen met CO-opslag in de zeebodem van de Noordzee. Luister hier wat dat betekent.

Monique Lempers, Fairphone: Impact maken met het Convenant Verantwoord Goud

Na de textiel- en bankensector moet nu ook de goudsector eraan geloven: een heus convenant om de keten te verduurzamen. Partijen als Philips, Fairphone, Lucardi en Sims Recycling hebben het convenant ondertekend. Maar de vraag is natuurlijk wel: hoe gaan zij ervoor zorgen dat ze écht impact hebben? Monique Lempers, director value chain van Fairphone, vertelt.

Florian Schneider, Nerdalize: Restwarmte van servers wordt warm water voor huishoudens

Nerdalize, een pakkende naam voor een pakkend concept. De Delftse start-up gebruikt gebruikt de restwarmte van servers om huishoudens van warm water te voorzien. Medeoprichter Florian Schneider legt uit hoe dat in zijn werk gaat en wat de aanpak oplevert.

René Toet, Climate Neutral Group: Bedrijven helpen om klimaatneutraal te worden

Climate Neutral Group heeft als missie om de wereld klimaatneutraal te krijgen. Daarvoor is het belangrijk om inzicht te krijgen in de CO2-voetafdruk van een bedrijf en vervolgens reductie te laten plaatsvinden. Niet alleen in de gelederen van het bedrijf zelf, maar ook klimaatcompensatie kan daaraan bijdragen. Directeur René Toet legt uit hoe Climate Neutral Group bedrijven ondersteunt.

René Toet, Climate Neutral Group: Gedragsprogramma's om voetafdruk te verlagen

Climate Neutral Group biedt gedragsprogramma’s die bedrijven helpen om hun voetafdruk te verlagen. Zo ligt de voetafdruk bij dienstverleners vooral bij mobiliteit. Het gedrag van medewerkers beïnvloeden, helpt enorm om de voetafdruk omlaag te brengen, weet directeur René Toet. Een speciaal berijdersprogramma bijvoorbeeld kan chauffeurs helpen om duurzamer te rijden. Toet legt uit wat de kansen zijn.

René Toet, Climate Neutral Group: Investeren in klimaatcompensatie

Volgens Climate Neutral Group koken 2,6 miljard mensen elke dag op open vuur of inefficiënte cookstoves. Dat heeft enorme impact, zowel op het klimaat als op de gezondheid en sociale ontwikkeling van gemeenschappen. Zo sterven jaarlijks 4 miljoen mensen, onder wie vooral vrouwen en kinderen aan de gevolgen ervan. René Toet, directeur Climate Neutral Group, legt ui hoe bedrijven kunnen bijdragen aan cookstove-projecten in Oeganda en Kenia.

René Toet, Climate Neutral Group: CO2-beprijzing doorvoeren als minister van Duurzaamheid

Als René Toet, directeur van Climate Neutral Group, minister van Duurzaamheid was, zou hij starten met CO2-beprijzing. “Dat moeten we gewoon verplicht gaan stellen, dat moeten we morgen doen”, aldus Toet.